【平和マネキン】地域イベントで”迷わない安心”を演出

株式会社 平和マネキン

マネキンやディスプレイ什器の製作・レンタルや、商業施設の展示デザインやイベント企画・施工などの事業を展開する株式会社平和マネキン（本社：大分県別府市、本部：東京都豊島区、代表取締役：末次 広憲）は、2025年9月6日（土）に開催された「TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 夏まつり」にて、会場案内板を製作・設置いたしました。

来場者が迷うことなく安心して会場を回遊できる環境を整え、地域イベントの円滑な運営と安全性向上に貢献しました。

夏まつりのチラシと様子

◼️制作の背景とレンタル什器の新たな活用法

TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場では、地域の皆さまへの感謝を込めて1984年から夏まつりを開催しており（新型コロナ禍を除く）、今年で３６回目 を迎えました。当日は約4,600名が来場し、地域住民に親しまれる恒例行事となっています。

当社は来場者がより快適に楽しめるよう、受付、トイレ、喫煙所、入口などを分かりやすく示す案内板を製作・設置しました。これらは、当社のレンタル什器に専用シートを組み合わせて製作したものです。当社のレンタル什器は、アパレルや雑貨店での商品展示だけでなく、地域イベントなど多様なシーンに柔軟にご活用いただけます。

設置した案内板

◼️平和マネキンの想い

当社は、大分県別府市で創業して以来、本社を別府市に構えて来年で77年を迎えます。これまで継続して地域とのつながりを大切にし、地域社会への貢献を続けてまいりました。今後も「人が集い、楽しむ場をより心地よくする」ことを目指し、地域に根ざした活動に取り組んでまいります。

また当社は、大分県をはじめ全国47カ所に営業拠点を展開し、展示什器のデザイン・製作・レンタルを設営から撤去まで一貫対応しています。POPUPストアや自治体主催イベント、商業施設での展示演出など、短納期かつ高品質な空間提案を通じて、企業や自治体の多様な課題解決に貢献しています。企画段階からのご相談も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

◼️イベント概要

・イベント名: TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 夏まつり

・開催日: 2025年9月6日（土）

・会場: TOTOアクアテクノ株式会社 大分工場 敷地内

・イベントURL: https://tat.jp.toto.com/community/event

夏まつり会場の様子

株式会社平和マネキンについて

マネキンやディスプレイ什器の製作・レンタルを中心に、商業施設のディスプレイやイベント企画・施工などの事業を展開しています。本社を大分県別府市に置きながら、全国に47つの営業拠点があり、お客さまのニーズに対応した一貫したサポートを行っています。また、国内だけでなく海外マーケットへも積極的に進出し、世界の水準をいち早く取り入れながら、お客さまのあらゆるご要望に応えていきます。

・住 所 ：（本社）大分県別府市石垣東7丁目1番9号

：（東京本部）東京都豊島区北大塚1丁目22番3号パークサイドビル3階

・代表者 ：代表取締役 末次 広憲

・設 立 ：昭和24年4月

・U R L ：https://heiwa-mq.co.jp/

・採用HP ：https://heiwa-mq.co.jp/recruit/career/

【本件についての問合せ先 】

株式会社平和マネキン

東京本部：東京都豊島区北大塚1丁目22番3号パークサイドビル3階（TEL:03-3949-2122）

本 社：大分県別府市石垣東7丁目1番9号（TEL:0977-23-3351）