株式会社ソフィア_サイトリニューアルオープンのお知らせ
株式会社ソフィア
株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は、2025年10月、インターナルコミュニケーション専門サイトのコンテンツを強化しリニューアルしました。
インターナルコミュニケーションの視点からより良い従業員体験をデザインし、組織全体のパフォーマンスを高めるため、各分野のプロフェッショナルがチームを組んでお客様に合わせてオーダーメイドのプランを設計。結果がでるまで徹底的に伴走します。各種セミナー情報や、実態調査の情報などを取りそろえ、お客様の困りごとの解決に向けて取り組んでいます。導入事例も紹介していますので下記の「詳細を見る」をご覧ください。
サービス
私たちが解決する課題
ソフィアのコア技術
セミナー情報
詳細を見る :
https://www.sofia-inc.com/
オレンジ色の人“ソフィアさん”の取扱説明書
■生年月日
40 名
300社 通年で支援している企業は約120社そのうちの9割が従業員数5000人以上の企業
■累計従業員満足度調査数
■社内報発行支援件数
ソフィアさん
詳しく知りたい（お問い合わせ） :
https://www.sofia-inc.com/contact/
オレンジ色の人“ソフィアさん”の取扱説明書
当サイトに突如登場したオレンジ色の人、通称“ソフィアさん”（弊社）の取り扱い方をご紹介します。
プロフィール
■生年月日
2001年2月5日（24 歳）
■得意なこと
インターナルコミュニケーションの視点から、社内の様々な「もやもや」を解決するための伴走支援。
■スキル
・推進力・企画提案力・伴走力
■ソフィアさんの"中の人"
40 名
■支援企業総数
300社 通年で支援している企業は約120社そのうちの9割が従業員数5000人以上の企業
■平均伴走年数
5.4年 1つのプロジェクトがゴールするまでの期間の平均値
■累計従業員満足度調査数
28万人
■社内報発行支援件数
300件
■社内ポータル構築支援件数
200サイト
■研修・ワークショップ実績
600回
ソフィアさん
詳しく知りたい（お問い合わせ） :
https://www.sofia-inc.com/contact/