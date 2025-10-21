株式会社ソフィア_サイトリニューアルオープンのお知らせ

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は、2025年10月、インターナルコミュニケーション専門サイトのコンテンツを強化しリニューアルしました。

様々な切り口のソリューションを用意しお客様の課題に向き合います。

リニューアル内容

インターナルコミュニケーションの視点からより良い従業員体験をデザインし、組織全体のパフォーマンスを高めるため、各分野のプロフェッショナルがチームを組んでお客様に合わせてオーダーメイドのプランを設計。結果がでるまで徹底的に伴走します。





各種セミナー情報や、実態調査の情報などを取りそろえ、お客様の困りごとの解決に向けて取り組んでいます。導入事例も紹介していますので下記の「詳細を見る」をご覧ください。サービス私たちが解決する課題ソフィアのコア技術セミナー情報詳細を見る :https://www.sofia-inc.com/

オレンジ色の人“ソフィアさん”の取扱説明書

当サイトに突如登場したオレンジ色の人、通称“ソフィアさん”（弊社）の取り扱い方をご紹介します。

プロフィール

■生年月日

2001年2月5日（24 歳）

■得意なこと

インターナルコミュニケーションの視点から、社内の様々な「もやもや」を解決するための伴走支援。

■スキル

・推進力・企画提案力・伴走力

■ソフィアさんの"中の人"

40 名

■支援企業総数

300社 通年で支援している企業は約120社そのうちの9割が従業員数5000人以上の企業

■平均伴走年数

5.4年 1つのプロジェクトがゴールするまでの期間の平均値

■累計従業員満足度調査数

28万人

■社内報発行支援件数

300件

■社内ポータル構築支援件数

200サイト

■研修・ワークショップ実績

600回

ソフィアさん詳しく知りたい（お問い合わせ） :https://www.sofia-inc.com/contact/