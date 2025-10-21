株式会社ソフィア_サイトリニューアルオープンのお知らせ

写真拡大 (全6枚)

株式会社ソフィア


株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は、2025年10月、インターナルコミュニケーション専門サイトのコンテンツを強化しリニューアルしました。
様々な切り口のソリューションを用意しお客様の課題に向き合います。


リニューアル内容


インターナルコミュニケーションの視点からより良い従業員体験をデザインし、組織全体のパフォーマンスを高めるため、各分野のプロフェッショナルがチームを組んでお客様に合わせてオーダーメイドのプランを設計。結果がでるまで徹底的に伴走します。

各種セミナー情報や、実態調査の情報などを取りそろえ、お客様の困りごとの解決に向けて取り組んでいます。導入事例も紹介していますので下記の「詳細を見る」をご覧ください。



サービス

私たちが解決する課題

ソフィアのコア技術

セミナー情報

詳細を見る :
https://www.sofia-inc.com/



オレンジ色の人“ソフィアさん”の取扱説明書

当サイトに突如登場したオレンジ色の人、通称“ソフィアさん”（弊社）の取り扱い方をご紹介します。



プロフィール


■生年月日　
2001年2月5日（24 歳）


■得意なこと


インターナルコミュニケーションの視点から、社内の様々な「もやもや」を解決するための伴走支援。


■スキル


・推進力・企画提案力・伴走力


■ソフィアさんの"中の人"


40 名
■支援企業総数


300社　通年で支援している企業は約120社そのうちの9割が従業員数5000人以上の企業
■平均伴走年数
5.4年　1つのプロジェクトがゴールするまでの期間の平均値


■累計従業員満足度調査数
28万人


■社内報発行支援件数
300件
■社内ポータル構築支援件数
200サイト
■研修・ワークショップ実績
600回






　　　　　　ソフィアさん

詳しく知りたい（お問い合わせ） :
https://www.sofia-inc.com/contact/