「LDESの技術潮流と施策・導入事例」と題して、一般財団法人エネルギー総合工学研究所 カーボンニュートラル技術センター 部長代理 川村 太郎氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!
長期エネルギー貯蔵システム（LDES）の
技術潮流と各国の施策・導入事例
～なぜLDESを重要視すべきか？ 技術開発の現在地と将来展望～
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25549
[講 師]
一般財団法人エネルギー総合工学研究所
カーボンニュートラル技術センター
部長代理 川村 太郎 氏
[日 時]
２０２５年１１月２８日（金） 午後１時～３時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギーの導入が進むに従い、それを平準化して利用するために必要な、エネルギー貯蔵技術の重要性が高まっています。特に、約8～10時間以上の連続した電気出力を可能とする長期エネルギー貯蔵システム（LDES）の技術開発は、将来の再エネ導入量拡大の鍵と考えられています。
わが国では、2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画でLDESの導入を目指すことが明記されました。また、長期脱炭素電源オークションでは今年度からLDESが入札対象となる予定であり、まさに2025年は日本におけるLDES元年と言えます。
本講演では、LDESの重要性や背景、技術概要に加え、国内外の具体的な開発動向及び導入事例を紹介します。
１．再生可能エネルギーの導入状況
２．エネルギー貯蔵技術とは、及びその役割
３．各種エネルギー貯蔵技術の種類
４．長期エネルギー貯蔵技術システム（LDES）の重要性、及び各国の施策
５．各種LDES技術の紹介
６．LDES技術の開発動向、及び導入事例、及び今後の見通し
７．質疑応答／名刺交換
