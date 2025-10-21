「LDESの技術潮流と施策・導入事例」と題して、一般財団法人エネルギー総合工学研究所 カーボンニュートラル技術センター 部長代理 川村 太郎氏によるセミナーを2025年11月28日(金)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

長期エネルギー貯蔵システム（LDES）の

技術潮流と各国の施策・導入事例

～なぜLDESを重要視すべきか？ 技術開発の現在地と将来展望～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25549

[講 師]

一般財団法人エネルギー総合工学研究所

カーボンニュートラル技術センター

部長代理 川村 太郎 氏

[日 時]

２０２５年１１月２８日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

太陽光や風力などの変動性再生可能エネルギーの導入が進むに従い、それを平準化して利用するために必要な、エネルギー貯蔵技術の重要性が高まっています。特に、約8～10時間以上の連続した電気出力を可能とする長期エネルギー貯蔵システム（LDES）の技術開発は、将来の再エネ導入量拡大の鍵と考えられています。

わが国では、2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画でLDESの導入を目指すことが明記されました。また、長期脱炭素電源オークションでは今年度からLDESが入札対象となる予定であり、まさに2025年は日本におけるLDES元年と言えます。

本講演では、LDESの重要性や背景、技術概要に加え、国内外の具体的な開発動向及び導入事例を紹介します。

１．再生可能エネルギーの導入状況

２．エネルギー貯蔵技術とは、及びその役割

３．各種エネルギー貯蔵技術の種類

４．長期エネルギー貯蔵技術システム（LDES）の重要性、及び各国の施策

５．各種LDES技術の紹介

６．LDES技術の開発動向、及び導入事例、及び今後の見通し

７．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。