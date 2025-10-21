株式会社イノベント

FOOD STYLE Chubu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年10月29日（水）・30日（木）開催の「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」内にて特別企画『発酵食品ワールド』を実施いたします。

「発酵食品」は健康や美容の観点から注目を集めており、文化や製造場所をめぐり、知る体験も含めた“発酵ツーリズム”に国内外から参加される方も多くおります。

古くから愛知を中心に中部地域は、豊かな気候と水、受け継がれてきた職人技により、多彩な発酵食品を生み出してきました。

発酵・醸造食品の特別企画「発酵食品ワールド」では、地元の伝統発酵はもちろん、全国から選りすぐりの発酵商品を一堂に紹介します。

■注目ポイント

愛知の「発酵食文化」の魅力を発信します！

愛知「発酵食文化」振興協議会

古くから多種類の発酵調味料や発酵食品を使った料理を通じて、“多彩なうまみ”を味わうことができる愛知県。世界から多くの人を呼び込むことを目指し「発酵食文化」の魅力を国内外へ発信します。

セミナー

■10月29日（水）10：15～11：05

発酵食文化×ツーリズム×インバウンド

スペシャルゲスト

愛知「発酵食文化」振興協議会 会長

愛知県知事 大村 秀章 氏

愛知の発酵食文化の魅力とインバウンドの需要に向けて

Stay Aichi 共同代表／酒任 吉田 さき子 氏

■10月29日（水）11：25～12：25

伝統と革新 ～未来につなぐ愛知の発酵食～

日本料理 一灯 店主 長田 勇久 氏

名城大学 農学部 教授 加藤 雅士 氏

日東醸造株式会社 代表取締役 蜷川 洋一 氏

株式会社まるや八丁味噌 代表取締役 浅井 信太郎 氏

■10月30日（木）10：30～11：30

“発酵×料理” 料理人から見た愛知の発酵の魅力

日本料理 一灯 店主 長田 勇久 氏

Le coeuryuzu（ル クーリュズ） オーナーシェフ 渡邊 大佑 氏

株式会社TTT 代表取締役 丹下 陽介 氏

名古屋文化短期大学 教授

センブンノニ合同会社 パティシエ・フードコーディネーター 山田 実加 氏

本年も木桶・酒樽の展示を行います。

中部地方に根ざす伝統的な発酵食文化を今に伝える「木桶」と「酒樽」を間近でご覧いただける展示を行います。

発酵・醸造食品展示コーナー

発酵食品ワールドに出展している企業の商品やカタログなどの展示コーナーを設けます。

発酵食品に関する最新情報などを手にする絶好の機会ですので、ぜひお立ち寄りください。

気になる商品があれば、出展者ブースにてご商談いただけます！

大学・研究機関による発表も予定！

大学や研究機関による、発酵・醸造分野の研究や、さまざまな取組みを発信いたします。

発酵食品ワールドの詳細はこちら :https://foodstyle.jp/chubu/fermentedfood/

「東海テロワールサステナブルメニュー」～地域の素材で持続可能な食の未来を～

（一社）全日本司厨士協会 東海地方本部

【協力】

株式会社Mizkan

杉浦味淋株式会社

株式会社角谷文治郎商店

日東醸造株式会社

竹本油脂株式会社

［メニュー］ 限定各メニュー100食／1日

「あいち鴨とおいんく豚のパテdeカンパーニュ」

「蒲郡で水揚げされた海老を使ったビスク」

東海地方が誇る食材―あいち鴨やおいんく豚を贅沢に使用した「パテ・ド・カンパーニュ」、蒲郡産の海老で仕立てた濃厚なビスクなど、地域資源を活かしたサステナブルメニューをご紹介。規格外野菜や未利用部位を取り入れることで、食品ロス削減とシェフの技が融合した“生まれ変わりの一皿”をぜひ会場で体感ください。

詳細はこちら :https://foodstyle.jp/chubu/event.php

知多の発酵・醸造文化に触れる！発酵ツアー開催！ Supported by 半田市観光協会

古くから発酵・醸造文化が息づく愛知県。

生産者との交流を通じて、地酒や発酵食品の味わいを実際に体験しながら、商品の背景に深く触れていただける貴重な機会です。

FOOD STYLE JAPANへのご来場に加え、ぜひこの発酵ツアーにもご参加いただき、仕入れや商談の場としてぜひお役立てください！

【ツアー概要】

開催日：2025年10月28日（火）10時集合

集合場所：半田市周辺

参加費用：1～1.2万円（税別）※参加人数に上限あり

※詳細は参加希望者にお送りいたします

※発酵ツアーについては下記へお問合せください※

【問合せ先】

FOOD STYLE Chubu 実行委員会

発酵ツアー担当：小嶋 （株式会社イノベント 内）

TEL：03-6812-9423

E-mail：yuki.kojima@innovent.co.jp

