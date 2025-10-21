「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」内にて特別企画『発酵食品ワールド』を実施いたします。
FOOD STYLE Chubu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年10月29日（水）・30日（木）開催の「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞」内にて特別企画『発酵食品ワールド』を実施いたします。
「発酵食品」は健康や美容の観点から注目を集めており、文化や製造場所をめぐり、知る体験も含めた“発酵ツーリズム”に国内外から参加される方も多くおります。
古くから愛知を中心に中部地域は、豊かな気候と水、受け継がれてきた職人技により、多彩な発酵食品を生み出してきました。
発酵・醸造食品の特別企画「発酵食品ワールド」では、地元の伝統発酵はもちろん、全国から選りすぐりの発酵商品を一堂に紹介します。
■注目ポイント
愛知の「発酵食文化」の魅力を発信します！
愛知「発酵食文化」振興協議会
古くから多種類の発酵調味料や発酵食品を使った料理を通じて、“多彩なうまみ”を味わうことができる愛知県。世界から多くの人を呼び込むことを目指し「発酵食文化」の魅力を国内外へ発信します。
セミナー
■10月29日（水）10：15～11：05
発酵食文化×ツーリズム×インバウンド
スペシャルゲスト
愛知「発酵食文化」振興協議会 会長
愛知県知事 大村 秀章 氏
愛知の発酵食文化の魅力とインバウンドの需要に向けて
Stay Aichi 共同代表／酒任 吉田 さき子 氏
■10月29日（水）11：25～12：25
伝統と革新 ～未来につなぐ愛知の発酵食～
日本料理 一灯 店主 長田 勇久 氏
名城大学 農学部 教授 加藤 雅士 氏
日東醸造株式会社 代表取締役 蜷川 洋一 氏
株式会社まるや八丁味噌 代表取締役 浅井 信太郎 氏
■10月30日（木）10：30～11：30
“発酵×料理” 料理人から見た愛知の発酵の魅力
日本料理 一灯 店主 長田 勇久 氏
Le coeuryuzu（ル クーリュズ） オーナーシェフ 渡邊 大佑 氏
株式会社TTT 代表取締役 丹下 陽介 氏
名古屋文化短期大学 教授
センブンノニ合同会社 パティシエ・フードコーディネーター 山田 実加 氏
本年も木桶・酒樽の展示を行います。
中部地方に根ざす伝統的な発酵食文化を今に伝える「木桶」と「酒樽」を間近でご覧いただける展示を行います。
発酵・醸造食品展示コーナー
発酵食品ワールドに出展している企業の商品やカタログなどの展示コーナーを設けます。
発酵食品に関する最新情報などを手にする絶好の機会ですので、ぜひお立ち寄りください。
気になる商品があれば、出展者ブースにてご商談いただけます！
大学・研究機関による発表も予定！
大学や研究機関による、発酵・醸造分野の研究や、さまざまな取組みを発信いたします。
発酵食品ワールドの詳細はこちら :
https://foodstyle.jp/chubu/fermentedfood/
「東海テロワールサステナブルメニュー」～地域の素材で持続可能な食の未来を～
（一社）全日本司厨士協会 東海地方本部
【協力】
株式会社Mizkan
杉浦味淋株式会社
株式会社角谷文治郎商店
日東醸造株式会社
竹本油脂株式会社
［メニュー］ 限定各メニュー100食／1日
「あいち鴨とおいんく豚のパテdeカンパーニュ」
「蒲郡で水揚げされた海老を使ったビスク」
東海地方が誇る食材―あいち鴨やおいんく豚を贅沢に使用した「パテ・ド・カンパーニュ」、蒲郡産の海老で仕立てた濃厚なビスクなど、地域資源を活かしたサステナブルメニューをご紹介。規格外野菜や未利用部位を取り入れることで、食品ロス削減とシェフの技が融合した“生まれ変わりの一皿”をぜひ会場で体感ください。
詳細はこちら :
https://foodstyle.jp/chubu/event.php
知多の発酵・醸造文化に触れる！発酵ツアー開催！ Supported by 半田市観光協会
古くから発酵・醸造文化が息づく愛知県。
生産者との交流を通じて、地酒や発酵食品の味わいを実際に体験しながら、商品の背景に深く触れていただける貴重な機会です。
FOOD STYLE JAPANへのご来場に加え、ぜひこの発酵ツアーにもご参加いただき、仕入れや商談の場としてぜひお役立てください！
【ツアー概要】
開催日：2025年10月28日（火）10時集合
集合場所：半田市周辺
参加費用：1～1.2万円（税別）※参加人数に上限あり
※詳細は参加希望者にお送りいたします
※発酵ツアーについては下記へお問合せください※
【問合せ先】
FOOD STYLE Chubu 実行委員会
発酵ツアー担当：小嶋 （株式会社イノベント 内）
TEL：03-6812-9423
E-mail：yuki.kojima@innovent.co.jp
来場事前登録を受付中です
本展示会は来場事前登録制です。
▼来場事前登録はこちら▼
https://foodstyle.jp/chubu/attendance.php
※ご登録・ご入場は無料です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▼PDF招待状▼
https://foodstyle.jp/chubu/download/invitation_c2531.pdf
▼詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSにて随時公開中▼
【FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜中部＞ 公式HP】 https://foodstyle.jp/chubu/
【FOOD STYLE JAPAN 公式Facebook】 https://www.facebook.com/foodstyleFB
【FOOD STYLE JAPAN 公式Instagram】 https://www.instagram.com/foodstyle_invt/