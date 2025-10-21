【萬国屋の冬季限定プラン】雪が舞う温泉で心も温まる、冬の美食旅。山形県あつみ温泉 萬国屋がずわい蟹尽くしの「蟹会席」を11月より開始。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社萬国屋(本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長：佐藤 太一)が運営するあつみ温泉 萬国屋（以下「萬国屋」という）は、2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）までの期間限定で、「冬季限定 蟹会席プラン」を提供します。雪景色が広がる静かな温泉地で、旬を迎えるずわい蟹と山形・庄内の冬の恵みを存分にご堪能いただけます。庄内地方は「食の理想郷」とも呼ばれ、四季折々の豊かな食材に恵まれています。今回のプランでは、この地の食文化を、より多くのお客様、特に冬の山形を旅するご家族やカップルの方々にお伝えしたいという思いから、冬の味覚の王様・ずわい蟹をメインにした会席料理をご用意しました。

冬季限定蟹会席プラン

１.【冬季限定 庄内冬会席】雪見温泉を満喫！山形牛の朴葉焼き×ずわい蟹会席

夕食：山形牛の朴葉焼きとずわい蟹をメインとした”庄内味覚コース”

きめ細かく、まろやかな味わいが特徴の「山形牛の朴葉焼き」を主役に据え、甘みが際立つずわい蟹を贅沢に使った「蟹すき焼き鍋」など、心温まる庄内ならではの料理を揃えました。

＜ お品書き ＞

乾 杯 熟成梅酒

寿 司 本日のお薦め盛り合わせ

肉料理 山形牛の朴葉焼き

蟹料理 蟹すき焼き鍋

洋 皿 魚介類のグラタン

強 肴 蛸の柔らか煮

蒸し物 海鮮茶碗蒸し

お食事 庄内米つや姫

止 椀 渡り蟹田舎味噌仕立て

香の物 山形の漬物色々

デザート 藻塩キャラメルプリン

※仕入れ都合により、お料理が一部変更となる場合もございます。

２.【冬季限定 特選蟹会席】ずわい蟹＆山形牛ステーキ＆鮑の踊り焼きの豪華食べ比べ会席

夕食:ずわい蟹をメインとした”特選コース”

ずわい蟹、特選山形牛のステーキ、鮑の踊り焼きという3つの主役を一度に楽しめる、まさに「食の競演」と言える豪華なプランです。大切な方との記念日や、自分へのご褒美におすすめです。

＜ お品書き ＞

乾 杯 熟成梅酒

前 菜 お刺身盛り合わせ

肉料理 特選山形牛のステーキ～彩り野菜添え～

凌 ぎ だだちゃ豆うどん

魚料理 鮑の踊り焼き

蟹料理 ずわい蟹

蒸 物 海鮮茶碗蒸し

お食事 庄内米つや姫

止め椀 渡り蟹田舎味噌仕立て

香の物 山形の漬物色々

水菓子 特別デザート

※仕入れ都合により、お料理が一部変更となる場合もございます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69154/table/179_1_70f62f1af9fd15f12e51d918c329750e.jpg?v=202510211056 ]萬国屋名物 鯛めし朝食

地元で水揚げされた真鯛をふんだんに使った人気の「鯛めし朝食」。地場産食材をふんだんに使用したお料理に加え、鯛の骨をしっかりと焼き、丁寧に取った出汁の旨みを堪能できるこだわりの「鯛茶漬け」をご用意いたします。まずは、鯛めしで1杯。次に鯛の刺身と一緒に2杯。最後に鯛出汁をご飯にかけて3杯と3度おいしい朝食を提供いたします。

今後の展開

萬国屋は、「冬季限定蟹会席プラン」をはじめ、季節ごと旬の食材を使用した料理プランの提供を通じて、山形・庄内に伝わる独自の食文化を継承することを目指しています。

また、萬国屋は「つるおかSDGs推進パートナー」として、鶴岡市とともにSDGsの普及啓発や達成に向けた取り組みを推進しています。今後も地元の食材を使用したメニューや鯛めし朝食などを通じて、地産の食文化を継承し、お客様へ提供することで地域の持続可能な未来を創造する取り組みを行います。

あつみ温泉 萬国屋

あつみ温泉 萬国屋は、山形県鶴岡市にある「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」40年連続入賞の老舗旅館。創業から350有余年間守り続けてきたおもてなしの心で、素敵な旅のひとときを演出する。萬国屋の料理は、山を楽しみ、水を楽しむ「楽山楽水」をテーマにしており、海・山・川全ての旬の素材を存分に楽しむという意味が込められている。日本海直送の旬のお魚料理、山形牛など極上のお肉、地元の旬の野菜など、目でも舌でも楽しめるお料理となっている。

施設名 ： あつみ温泉 萬国屋

所在地 ： 山形県鶴岡市湯温海丁1

公式サイト：https://www.bankokuya.jp/

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、山形のファンを作るための魅力作りや発信を積極的に行っている。その多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20

公式HP：https://www.koyo-gr.com/