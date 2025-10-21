MUFGファイナンス＆リーシング株式会社が「バクラク」を導入。経費関連プロダクトをバクラクに一括リプレイス。基幹システムとのシームレスな連携で業務の効率化と内部統制強化を実現

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」シリーズが、MUFGファイナンス＆リーシング株式会社（代表取締役社長 藤末浩昭）に導入されたことをお知らせします。

概要

「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。

この度、MUFGファイナンス＆リーシング株式会社に「バクラク申請」「バクラク経費精算」「バクラク請求書受取」が導入されました。

導入の背景・導入後の期待効果としては下記の通りです。

１.システム統合により、業務の効率化と内部統制の強化を実現。基幹システム連携の柔軟性も評価

バクラク導入前は、申請・仕訳が別画面で行われる複雑な操作性や、初期設定の難しさ、データや部署間の分断など、複数の課題を抱えていました。また、基幹システムとの連携がブラックボックス化しており、メンテナンス対応も属人化していました。

これらの課題を解決するため、利用システムや業務プロセスの見直しを行い、経費関連のプロダクトをバクラクに統一する形でのリプレイスが決定しました。

導入後は、日時バッチ処理による請求書・経費精算の仕訳連携が可能となり、分断されていた業務フローがスムーズにつながります。データの一元管理により、経理・現場双方の工数削減と内部統制の一貫性が実現されます。

また、申請から仕訳まで一画面で完結する直感的な操作性や、導入支援や日々の問い合わせに対するサポート体制も高く評価いただいています。



２.高精度なAI機能と電子帳簿保存法対応で、申請・承認・入力の負担を軽減

「バクラク経費精算」のスマートフォンアプリは、AI-OCRによる自動入力機能を搭載しており、手入力の負荷を大幅に削減します。また、AIが自動的に支払手段を判定・分類し、明細データも自動で作成します。これらの機能により、申請から承認までのリードタイムを短縮し、手続きの煩雑さを解消することで、現場の負担を大幅に軽減します。

支払いプロセスの中で、自動で電子帳簿保存法にも対応されるため、法対応のための作業も必要なくなり、書類のスキャナ保存も可能なためペーパーレスな運用・管理を実現します。

MUFGファイナンス＆リーシング株式会社 総務部 山田様 コメント

従来の経費システムは、操作の難易度が高く、入力者からの照会対応等、管理側としても運用に苦慮しており、今般、思い切ってバクラクへの刷新を決断しました。

導入にあたっては、基幹システムとの連携や当社特有の伝票起票への対応等課題も多くありましたが、手厚くサポートいただき、現在は安定稼働しています。社内からも、「入力画面で、請求書が真横に表示される２画面表示が見易くて使いやすい」といった声も上がっています。

バクラクは基本システムの汎用性が高く、今後の機能追加にも柔軟に対応できる点が大きな利点です。また、インボイスの電子保存機能を活用し、社内ルールが整い次第、紙での回付・保存を廃止する方針です。

バクラクは、経費精算業務の省力化とペーパーレス化を推進する上で、非常に有効なツールだと実感しています。

MUFGファイナンス＆リーシング株式会社 概要

三菱UFJフィナンシャル・グループの総合リース会社として、アセットを起点に多岐にわたるサービスを提供しています。ファイナンス・サービスを通じて、国内外の企業の課題解決やビジネスの成長・発展に貢献しています。

設立：1979年10月6日

代表者：代表取締役社長 藤末浩昭

事業内容：各種物件のリース・割賦、貸付業務及び事務受託等

所在地：東京都中央区新川二丁目27番1号 東京住友ツインビルディング東館

株式会社LayerX概要

LayerX は、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げる AI スタートアップです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech 事業、Ai Workforce 事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

資本金（準備金含む）：132.6億円

事業サイト：

