°¦ÃÎ¸©¤ÎENEOS EneJet3Å¹ÊÞ¤Ç¡Ø¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡Ù¿½¹þ³«»Ï¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ð¥¿¤ÈÄó·È¡¢µëÌý¤Ä¤¤¤Ç¤ËÌµÎÁ¤Ç¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¸«Ä¾¤·

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÍµÜ¹ÀÆó¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7098¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÇENEOS EneJet¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ð¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ËÌÌ¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼ÆÅÄ Ë§¼ù¡Ë¤ÈÄó·È¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëENEOS EneJet3Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡×¤ò¿½¤·¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£µëÌý¤äÀö¼Ö¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÌµÎÁ¤ÇÁêÃÌÍ½Ìó¡¿ÅöÆüÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¿ÇÃÇ¡£¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÆÃÄê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ç15¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¡¢¾è¤ê´¹¤¨¼êÂ³¤¤«¤é½é´üÀßÄê¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡Ã¡È¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤±¤ÉÌÌÅÝ¡É¤ò¡¢À¸³èÆ³Àþ¤ÎÃæ¤Ç²ò·è
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÎÁ¶â¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¤ä³ä°ú¾ò·ï¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÈæ³Ó¡¦¼êÂ³¤¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¸«Ä¾¤·¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡Ù¤Ï¿ÇÃÇ¢ªÄó°Æ¢ªMNP(¢¨)¢ª½é´üÀßÄê¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¤·¡¢¤³¤Î¡ÈÉéÃ´¡É¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤òÆü¾ï¤ÎÀ¸³èÆ°Àþ¡ÊENEOS EneJet¡Ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀèÁ÷¤ê¤ÎÍ×°ø¤ò¸½¾ì¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨MNP¡ÊMobile Number Portability¡Ë¡§·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦PHS¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊÑ¹¹¸å¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß
¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊÅ¹Æ¬¡ß¥ª¥ó¥é¥¤¥óÏ¢·È¡Ë
»þ´Ö¤Î¥Ïー¥É¥ë¡§µëÌý¤äÀö¼Ö¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ë¡¢Å¹Æ¬QR¤«¤éÍ½Ìó¢ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ¤ØÀÜÂ³¡£
¼êÂ³¤ÉÔ°Â¡§MNP¤ä½é´üÀßÄê¤ÏÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬È¼Áö¡£LINE¤Ê¤É¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£
ÃæÎ©Äó°Æ¡§ÆÃÄê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤15¼ïÎà¤Î¥×¥é¥ó¤«¤éºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¡£ÉÔÍ×¤Ê´«Í¶¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ±þÅ¹ÊÞ
ENEOS EneJet Ì¾´ô¥Ð¥¤¥Ñ¥¹SS
¡¡½»½ê¡§¢©452-0824 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤³¤â¸¶Ä®226
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö¡¿Ç¯ÃæÌµµÙ
ENEOS EneJet Ê¿ÏÂ¤¬µÖSS
¡¡½»½ê¡§¢©465-0097 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶èÊ¿ÏÂ¥±µÖ5ÃúÌÜ55ÈÖÃÏ
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö¡¿Ç¯ÃæÌµµÙ
ENEOS EneJet ¥»¥ë¥ÕÈøÄ¥°°SS
¡¡½»½ê¡§¢©488-0840 °¦ÃÎ¸©ÈøÄ¥°°»Ô°õ¾ì¸µÄ®4-11-6
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö¡¿Ç¯ÃæÌµµÙ
¡Ö¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡×¤ÎÆÃÄ¹¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ
¡Ö¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡×¤Ï¡¢°ìÈÖ°Â¤¤¥×¥é¥ó¤ÎÄó¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥æー¥¶ー¤È°ì½ï¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë°Õ»×·èÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬¥×¥é¥ó¿ÇÃÇ¤ÈÄó°ÆÍøÍÑ¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¡£
- 15¼ïÎà¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤ëÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éMVNO(¢¨)¤Þ¤Ç²£ÃÇÈæ³Ó¤·¡¢ºÇÅ¬°Æ¤ò¤´¾Ò²ð¡£
- ¼ê´Ö¤Ê¤¯·ÀÌóÊÑ¹¹MNPÍ½ÌóÈÖ¹æ¤Î¼èÆÀ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼êÂ³¤¤Ê¤ÉÈÑ»¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
- ¾è¤ê´¹¤¨¸å¤ÎÀßÄê¥µ¥Ýー¥ÈSIM¥í¥Ã¥¯²ò½ü¡¢LINEÅù¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤ÇÈ¼Áö¡£½é´üÀßÄê¤â°Â¿´¡£
¢¨MVNO¡§°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤«¤é¼Ú¤ê¼õ¤±¤¿ÄÌ¿®²óÀþ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³Ê°ÂSIMÅù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô
¡Ö¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡ÊÍøÍÑ¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê¡Ë
5ÅÀËþÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤ÇÊ¿¶Ñ4.5ÅÀ¡¢ËþÂÅÙ98.1¡ó¤òÃ£À®¡£
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÅÀ¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤è¤«¤Ã¤¿
¡¦¶¯°ú¤Ê´«Í¶¤¬¤Ê¤¯¡¢½ª»Ï¿ÆÀÚ¤Ç¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¦ÌÌÃÌ¤Î¼Á¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡¦º£¹¹Ê¹¤¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿
¡¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÁ¶â¤Ç¤â°Â¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤«¤éÎÚ¤À¤Ã¤¿
¤Ô¤¿¥¹¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È :
https://agent-network.com/pitasuma/
¤Ô¤¿¥¹¥Þ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ô¤¿¥¹¥Þ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ê½÷ÀÍÑ¡Ë :
https://agent-network.com/pitasuma3/
½÷À¤ÎÊý¤Ç¡¢¤Ô¤¿¥¹¥Þ½÷ÀÁêÃÌ°÷¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡Ö¤Ô¤¿¥¹¥Þ¡×¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥ÛÎÁ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¡Ê¿ÇÃÇ¡¿Äó°Æ¡¿¾è¤ê´¹¤¨¡¿½é´üÀßÄê¡Ë¤òÌµÎÁ¤ÇÈ¼Áö»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£À¸³è¼Ô¤¬¡Èµ¤¤Å¤¤ÈÁªÂò»è¡É¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ENEOS EneJet¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿½¹þµòÅÀ¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÈÂÓÎÁ¶âÅ¬Àµ²½Êý¿Ë¤ÈÀ¸³è¼Ô¥Ëー¥º¤Î´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
¼Ò²ñ¤Î¡Øº¤¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡ÂåÁÏ¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ð¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ Ë§¼ù
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©ËÌÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾Ç·ÊÝµÜÁ°58ÈÖÃÏ
Åìµþ±Ä¶È½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®1ÃúÌÜ10-2¡¡ÆüËÜ¶¶NS¥Ó¥ë5³¬
ÀßÎ©¡§1968Ç¯ 11·î
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë»ö¶È¡¢¿å½èÍý»ö¶È¡¢ÀÐÌý´ØÏ¢»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://shibata-corp.co.jp/
