¥Ú¥ê¥¨À¾ÀéÍÕ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È³«»Ï¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤³ー


¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¥¢¥Ã¥×¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤³ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿û¸¶ ¹î¸Ê¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢JRÀ¾ÀéÍÕ±ØÄ¾·ë¤Î¡Ö¥Ú¥ê¥¨À¾ÀéÍÕ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê³«È¯¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Íー¥¸ÉÕ¤­¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¡ÚS:CUBE¡Û¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤Ï


¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¤¾¦ÉÊ¡¢²á¾êºß¸Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¢BÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥â¥Î¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼«ÈÎµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£



ÄÌ¾ï¤Î²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â²Á¤ÇÈÎÇä¤ò¤·¡¢¥áー¥«ーÍÍ¤Î²ÝÂê¤È¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤ÎËþÂ­ÅÙ¤ò·Ò¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥í¥±ー¥·¥ç¥ó³ÈÂçÃæ¡ª±Ø¥Ê¥«¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ë½ÐÅ¹´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍÊç½¸Ãæ¡ª


¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«Âó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¥¢¥Ã¥×KITTEÂçºåÅ¹¡×¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¥¢¥Ã¥×ÃÝ¥ÎÄÍ¡×¡¢¡Öµþ²¦ÀþÌÀÂçÁ°±Ø¡×¡Ö¥Ú¥ê¥¨À¾ÀéÍÕ ¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹´Û¡×¡Ö¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍÅ¹¡×¤ÎÁ´¹ñ£µ²Õ½ê¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¡¢º£¸å¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£


±Ø¥Ê¥«¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¡¢ÈË²Ú³¹¤Ê¤É¼«ÈÎµ¡¤¬ÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤Î¤´Äó°Æ¤«¤éÈÎÇä¡¦ÀßÃÖ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£



¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«ÈÎµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÊä½¼¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÎÃª¼è¤ê¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈÎÇä¡ß¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤â³ð¤¨¤Þ¤¹¡£



À§Èó°ìÅÙ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£



¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ß¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¶¨»¿´ë¶ÈÊç½¸




ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢´Ä¶­Éé²ÙÄã¸º¤ÈÍøÊØÀ­¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤³¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤­¡¢¶¦¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥áー¥«ーÍÍ¡¢¾¦¼ÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´¶¨»¿¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤³ー¡×¤Î±Ø¥Ê¥«¥µー¥Ó¥¹¤¬¿·¤¿¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¡ª

¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¥¢¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢±Ø¥Ê¥«¤äÂç¼ê¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¹­¹ðÀëÅÁÈñ¤Î¤ß¤Ç²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¤ï¤³ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÉÕ¤­ÂåÍýÈÎÇä¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¹­¹ð¤Ë¤è¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Çä¾å´Ô¸µ¤Ê¤É¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÉéÃ´¤òºÇÂç¸Â·Ú¸º¤·¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£


¿©ÉÊ¤«¤é»¨²ß¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÐÅ¹´ë¶È¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ú¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û


https://jisedai-jihanki.jp/



¡ÚS:CUBE¡Û


https://jisedai-jihanki.jp/s-cube/



¼«ÈÎµ¡¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹


¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://jisedai-jihanki.jp/s-cube/



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¤ï¤³ー ¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô¾®ÌøÄ®2-25-35


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿û¸¶ ¹î¸Ê


»ö¶ÈÆâÍÆ:¼¡À¤Âå¼«ÈÎµ¡¡ÖS:CUBE¡×¤ÎÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÎÀßÃÖ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢±Ø¥Ê¥«¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ßー¥¢¥Ã¥×¡×¤Î±¿±Ä¤Ê¤É


»ñËÜ¶â¡§ 34,000,000±ß


ÀßÎ©¡§ 1970Ç¯7·î


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈHP¡§https://jisedai-jihanki.jp


Ìä¹ç¤»Àè¡§info@jisedai-jihanki.jp