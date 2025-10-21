Marche株式会社、株式会社NOMAL「出囃子」のマーケティング支援を開始

Marche株式会社

Marche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水島悠介）は、株式会社NOMAL（本社：東京都中野区中野3-1‑6 N1ビル2F、代表取締役：松本祥太郎）が展開するサービス「出囃子‑DEBAYASHI‑」に対するマーケティング支援を開始しました。

「出囃子‑DEBAYASHI‑」は、ブレイク前の若手芸人を応援する事業であり、毎月のライブ主催とWebメディアの運営を両軸に展開しています。Marche株式会社は、戦略構築から実行基盤整備まで包括的に支援し、事業成長に向けた体制強化に貢献します。

株式会社NOMAL（設立：2015年7月10日、資本金：5,000,000円、従業員：15名、本社：東京都中野区中野3‑1‑6 N1ビル2F）は、アート・HR・スポーツ・エンタメを横断する多彩な事業を手掛けています。

その中で「出囃子‑DEBAYASHI‑」は、「ブレイク前の若手芸人を応援する事業」として展開され、主に毎月のライブ主催とWEBメディアによる情報発信を組み合わせた運用をしています。ライブでは賞レースやネタ磨きの場を提供し、Webメディアではインタビュー記事などを掲載、芸人の“今”をファンに届けています。

Marche株式会社が提供する支援内容

Marche株式会社はこれまで100社以上の新規事業を支援してきた実績を活かし、「出囃子‑DEBAYASHI‑」に対して以下の支援を提供します。

- 事業の強みとターゲットを再定義するマーケティング戦略の構築若手芸人を支援するコンセプトに基づき、対象となるファン層や市場ポジショニングを明確化し、持続的成長に向けた戦略を設計します。- 業務推進にあたるKPIの設計及び管理事業の成長に向けてチームとして追うべきKPIの設計及びKPI管理をチームメンバーとともに実行していきます。- ユーザー体験（UX）の定義ファンと芸人双方が満足する接点を設計し、「出囃子ならでは」の体験を強化します。今後の展望

本支援を通じてマーケティング基盤を強化することで、データに基づいた戦略的な事業運営が可能となり、「出囃子-DEBAYASHI-」は若手芸人支援の代表的なプラットフォームとしての地位を確立し、中長期的な成長加速を実現します。

会社概要

所在地：東京都渋谷区初台1-51-1

代表者：代表取締役 水島悠介

設立：2020年9月

事業内容：スタートアップや新規事業に特化したマーケティング支援

URL：https://mar-che.com/



所在地：東京都中野区中野3-1-6 N1ビル2F

代表者：代表取締役 松本祥太郎

設立：2015年7月10日

事業内容：アート事業、エンターテインメント事業、球団運営事業、HR事業

URL：https://nomal.jp/

お問い合わせ先

Marche株式会社 広報担当

問い合わせフォームはこちら(https://share.hsforms.com/1tas2GgjTQSmCQwKRc91bpwchcuz)

URL：https://mar-che.com/



