7割の女性が感じている！冬の温度差ストレスを1枚で解消。発熱しながら汗を素早く発散するニッセンのオリジナルインナー『WARMCORE AIR』にブラトップタイプの新作が登場。

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）が展開する、あったかインナー『WARMCORE（ウォームコア）』シリーズにおいて、発熱しながら汗を素早く吸収・発散する『WARMCORE AIR（ウォームコアエアー）』にブラトップタイプの新作が登場しました。

シリーズ累計販売枚数が108万枚（※）を超える人気シリーズからの新作で、寒暖差や室内外での温度差が大きくなるこれからの季節に最適な機能性と快適性を兼ね備えたインナーです。

ぜひ今年の冬は、ニッセンの「ウォームコア」で快適にお過ごしください。

（※）2013年10月～2025年6月までのシリーズ累計販売枚数

WARMCORE AIRはこちら :https://www.nissen.co.jp/s/inner/search?fr=WARMCORE%20AIR

開発背景：自転車通勤の社員が感じた、冬肌着への不満から誕生した「WARMCORE AIR」

記録的な暖冬となった2019年、ニッセンでは「冬でも汗をかいてしまう不快感を解消してほしい」という社員の声から、新たな機能性インナーの開発をスタートしました。

自転車通勤の社員から「朝は寒いので発熱系肌着を着るが、通勤中に汗をかき、社内ではその汗が冷えて寒くなる」という悩みが寄せられ、同様の声は電車・バス通勤者にも多く見られました。そんな“冬の温度差ストレス”を解消するための取り組みでした。

試作を重ねた結果、発熱しながらも汗をすばやく吸収・発散し、快適な着心地を保つインナー『WARMCORE AIR』が2020年に誕生。

薄手で着ぶくれしにくく、静電気防止機能も備えた多機能インナーとして、幅広い層から支持をいただきました。

特に、寒い冬でも汗をかく作業をしている方から高評価レビューをいただいています。

【調査概要】

調査対象 ： ニッセンリサーチ会員 ２０歳～７９歳までの男女 調査期間 ： 2024年10月

調査機関 ： 自社調査 調査方法 ：インターネットによる任意回答 有効回答数 ： 3,800件

さらに2024年に実施した「機能性肌着」に関するアンケートでは、女性の約7割が「冬に暖房のきいた室内で汗をかく」「汗が冷えて寒くなる」経験があると回答。

『WARMCORE AIR』が提案してきた“発熱と快適さの両立”という価値は、社員の実感にとどまらず、多くの人が求めていたことを裏づける結果となりました。

新商品紹介 ： WARMCORE AIRから初めてのブラトップタイプが登場

『WARMCORE AIR』は、「暖かいのにムレにくい」を追求した機能性インナーです。発熱しながら汗を素早く吸収・発散することで、寒暖差のある冬の日も、一日中さらりと快適に過ごせます。

また、静電気防止機能付きで、服を脱ぐ際のパチパチとした不快感を軽減。軽やかで伸縮性のある薄手素材を採用し、体にやさしくフィットしながらも着ぶくれしにくい設計です。

今回の新作は、ブラトップ一体型タイプ。カップ付きインナーなので、下着を重ねる必要がなく、これ1枚で外出着の下にも快適に着用できます。休日のリラックスタイムから通勤・通学まで幅広く対応し、冬のインナー選びをよりシンプルに。

誕生から5年を経て進化を遂げた『WARMCORE AIR』シリーズは、これからも「寒さも暑さも我慢しない、ちょうどいい快適さ」を提案してまいります。

商品名：暑がりさんの冬インナー 襟ぐり広め丈長めブラトップ長袖インナー（吸湿発熱・吸汗速乾・UVカット）ウォームコアAIR

商品番号：BGH0225E0003

販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BGH0225E0003

サイズ：5サイズ（M,L,LL,3L,4L）

カラー：1色（黒）

基本価格：\2,189～\2,519(税込) ※基本価格は販売開始当初の価格です。

ロングセラー商品紹介 ： 機能だけじゃない、襟ぐり広めで丈長めでチラ見えを気にしないでいい仕様設計も高評価！

商品名：暑がりさんの冬インナー 襟ぐり広め丈長め長袖インナー２枚組（吸湿発熱・吸汗速乾・UVカット・静電防止）ウォームコアAIR

商品番号：BGH0220E0004

サイズ：9サイズ（M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L,10L）

カラー：2色（黒＋チャコール、黒2枚）

基本価格：\2,598～\4,098(税込) ※基本価格は販売開始当初の価格です。

▼販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BGH0220E0004(https://www.nissen.co.jp/item/BGH0220E0004)

WARMCORE（ウォームコア）とは

人の体からは常に水分が蒸発しています。

ニッセンオリジナルのあったかブランドである『WARMCORE（ウォームコア）』は、汗や湿気を吸収して、熱エネルギーに変えて発熱するあったか素材です。

意外に汗をかく冬を快適に過ごすための吸汗速乾機能付きの「AIR（エアー）」。合繊素材が苦手な方にも安心な綿100％の「Cotton（コットン）」。肉厚の裏起毛で保温率を1.41倍※に高めた「Rich（リッチ）」。 ※「ウォームコアエア」と比較。自社調べ

冬のインナーに求める機能はお客様によって異なり決してひとつではないと考え、今季は3タイプの素材をご用意しました。

また、一部のシリーズでは、レディス以外にも、メンズ、キッズ向けのインナーを展開しています。

あったかインナー特集はこちら :https://www.nissen.co.jp/s/inner/PL15FA001/

「WARMCORE」シリーズ紹介

商品名：ウォームコアコットン 綿１００％ ロング丈長袖インナー（吸湿発熱・UVカット）

商品番号：BNV0225E0001

サイズ：10サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L,10L）

カラー：4色（黒、白、ブルー、ピンクオレンジ）

基本価格：\1,639～\2,959(税込) ※基本価格は販売開始当初の価格です。

▼販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BNV0225E0001(https://www.nissen.co.jp/item/BNV0225E0001)

商品名：ウォームコアリッチ 裏起毛 襟ぐり狭め長袖インナー（吸湿発熱・UVカット）

商品番号：BGH0224E0001

サイズ：10サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L,8L,10L）

カラー：1色（黒）

基本価格：\1,969～\3,289(税込) ※基本価格は販売開始当初の価格です。

▼販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BGH0224E0001(https://www.nissen.co.jp/item/BGH0224E0001)

2025年、ニッセンは創業55周年を迎えました。

