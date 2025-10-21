【11月22日(土)開催】クルラー富士おやまが企画・運営する「豊門公園もみじまつり」。地域の想いが詰まった地元農業生まれの「おやま金太郎なべ」が新登場！

株式会社Dooox

株式会社Doooxが支援する一般社団法人クルラー富士おやまは、2025年11月22日(土)に開催される秋の恒例イベント「豊門公園もみじまつり」の企画・運営を行います。国の登録有形文化財「豊門会館」が佇む歴史的な公園を舞台に、多彩なステージや体験企画をご用意。今年は、地元小山町で有機農業に取り組む「足柄ふれあい公園」の協力のもと、昨年も好評を博した名物の大鍋が、採れたての新鮮野菜をふんだんに使用した一層深い味わいに進化しました。

■ 「豊門公園もみじまつり」開催概要

【日時】2025年11月22日(土) 11:00～15:00頃まで

【会場】豊門公園 ※雨天時は成美小学校体育館にて一部内容を変更して実施

【駐車場】小山町役場をご利用ください。

【主催】小山町

【企画・運営】一般社団法人クルラー富士おやま

【内容】

■ 豊門公園もみじまつり とは

- ステージイベント- - カワイ体育教室（チアリーディング） / こじこじ（シャボン玉パフォーマンス） / いんちきマジシャン（マジック） / 矢沢小吉- 自然体験:- - 御殿場カルチャーファーム（乗馬体験）- 明治なりきり写真会- 芸者さんとお座敷遊び体験- 芸人BBゴローの漫談＆怪談話- 東海大学連携ワークショップ（地域の木や竹を使ったおもちゃ作りを体験）- 企業連携ワークショップ（損害保険ジャパンが行うBOUSAIワーショップ）- グルメ- - 「おやま金太郎なべ」のほかにも、地元の人気飲食店やキッチンカーが多数出店し、食欲の秋を満たします。

静岡県小山町の豊門公園で、紅葉が見頃を迎える時期に開催される秋の祭典です。国の登録有形文化財である「豊門会館」や「西洋館」といった歴史的建造物が佇む公園内で、美しい紅葉と共に様々な企画を楽しむことができます。主催は小山町、企画・運営は地域活性化に取り組む「一般社団法人クルラー富士おやま」が担当しており、小山町の伝統と自然を楽しむ魅力的なイベントとなっています。

■ 今年もさらにアップデート！地元野菜100%の「おやま金太郎なべ」

地元野菜100%の「おやま金太郎なべ」まつりの名物である大鍋が、今年は地域の作り手との連携によって、その魅力をさらに増して登場します。無農薬野菜を使った採れたての恵みをたっぷりと、地域の農園「足柄ふれあい公園」で無農薬栽培された野菜を使用しています。

米ぬかやコーヒーかすで土づくりからこだわった、甘みと栄養豊富な野菜が主役の鍋で、小山町の秋の恵みをご堪能ください。

■ 一般社団法人クルラー富士おやま について

足柄ふれあい公園の野菜おやま金太郎なべ

静岡県小山町の更なる活性化を目指し、地元の複数の企業が力を合わせて活動しております。

現在は、小山町を拠点に事業展開している企業と共に様々な取り組みを実施予定です。

今後は、一般社団法人の設立に向けて進めてまいります。

小山町を代表するB級グルメの開発やイベントの主催、その他新規事業を計画しております。

■株式会社Doooxについて

- お問合せ先 ：https://line.me/R/ti/p/@552qkivb?oat_content=url- ホームページ ：https://fujioyama.studio.site/- Instagram ：https://www.instagram.com/kururafujioyama- X ：https://x.com/kurufujioyama

事業内容：「明日も"自分のドラマ"に熱狂できるセカイを創る～行動を常識に。挑戦を身近に。～」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を０から創出する「街盛PJ」を軸として、新たなDoが加速するサービスを複数展開。

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング ２F co-lab 五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/company_7255614