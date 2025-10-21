自然に溶け込み、空間を格上げする色合い。外壁材ラップサイディング エルタイプSCシリーズに新色「ブロングレージュ」を追加し発売！

写真拡大 (全4枚)

東レ建材株式会社

ラップ14エルタイプSC　MP-41C226R　ブロングレージュ


東レ建材株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：栗田 元）は外壁材「ラップサイディング」　　　エルタイプSCシリーズより、木目にも、異素材にも、自在に馴染む新色「ブロングレージュ」を追加し、2025年10月全国で発売しました。モダンスタイルから海外スタイル、店舗など、全面張りやアクセントにお使いいただくことで、オリジナティ溢れる外観に仕上がります。



商品コンセプト


「素材と調和するブラウン」


柔らかなくすみ感をもつブラウン系グレージュ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木目や植栽と合わせればナチュラルに、煉瓦や金属など異素材と合わせれば上質に。多彩な表情を生み出す色合いです。



ラップサイディングとは


1984年から製造・販売している東レのラップサイディングは、細幅の板を1枚ずつ丁寧に重ね張りして仕上げる外壁材です。



・「圧巻の直線美」：左右ジョイント部の独自加工により板間のシーリングやジョイナーが不要（※）


　　　　　　　　　　のため、継ぎ目が目立たない直線美を創り出します。


　　　　　　　　　　※一部窓まわりなどは使用します


・「迫力の陰影感」：14mmの板厚を重ね張りすることで生まれる陰影感は壁面に立体感を与えます。


・「ラインナップ」：天然木と遜色ない、意匠性「ラップ14リアルデ(R)/シダータイプ」（全3色）


　　　　　　　　　　陽の光やロケーションで印象変化する「ラップ14窯変タイプ」（全3色）


　　　　　　　　　　使いやすいアースカラー「ラップ14エルタイプSC」（全11色）（※）


　　　　　　　　　　パイン材の節までも表現した「ラップ14シェーブウッドSC」（全6色）（※）


　　　　　　　　　　緩やかな鋸刃柄の木目が印象的な「ラップ14ウッドタイプSC」（全2色）（※）


　　　　　　　　　　※無塗装品のご用意もございます




段差が織り成す迫力の陰影感（RC-41P714R）


商品概要


・商品　　　　　　　：ラップ14エルタイプSC　MP-41C226R　ブロングレージュ


・サイズ　　　　　　：14mm×160mm×3,020mm（製品幅 210mm／重なり50mm）


・カラー　　　　　　：全11色


・価格　　　　　　　：6,831円／枚（14,231円／平方メートル ）


　　　　　　　　　　　※表示価格はメーカー希望価格（税込）です


　　　　　　　　　　　　役物、運搬費、施工費などは含まれておりません


・素材　　　　　　　：窯業系サイディング


・販売地域　　　　　：全国



会社概要


商号　　　： 東レ建材株式会社


本社所在地： 〒103-0011　東京都中央区日本橋大伝馬町12番2号


代表　　　： 代表取締役社長　栗田 元


設立　　　： 2020年10月1日


事業内容　： (1)窯業系外壁材(繊維補強セメント板)の製造・販売および建材用


　　　　　　　　樹脂成型品の販売


　　　　　　 (2)土木・建築資材、耐震用補強材などの販売


　　　　　　 (3)その他土木・建築材料の販売・斡旋


資本金　　： 1億円


HP　　　　： https://www.tbm.toray/


　　　　　 　 https://www.lapsiding.toray/ (ラップサイディング専用サイト)




ラップサイディング　　サイト

製品のご紹介




公式Instagram

施工事例などご紹介




担当者コメント