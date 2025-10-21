¡Úºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ä¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¤¿ºÙ¤«¤Ê´¶²½¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î³¨¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤ï¤»¤ëÃíÌÜ¤Î¼ã¼êºî²È¡ÖRyoya Wada¡×¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖDimness¡× Acrylic on woodpanel¡¢½Ä24.2¡ß²£41.0cm 85,800±ß
¢£ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹ 8³¬ ¥Ï¥íー¥«¥ë¥Á¥ãー2¡Ö¡ØCold August¡ÙRyoya Wada Solo Exhibition¡×
¢£2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¢ª 28Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
¢£¡ÖÈþ½Ñ»¶Êâ¡×¸ø¼°URL¡§https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)
¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë³¨²è¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢¥¢ー¥È»¨²ß¤Ê¤É¤ò¥¤¥Ù¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¤Î¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Ö¥Ï¥íー¥«¥ë¥Á¥ãー¡×¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¡ØCold August¡ÙRyoya Wada Solo Exhibition¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÃÇÊÒÅª¤Ê¿³Èþ¤Îº®ºß¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ä¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£ー¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¼õ¤±¤¿ºÙ¤«¤Ê´¶²½¤ò¥³¥éー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î³¨¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤ï¤»¤ëRyoya Wada¡£°ì´Ó¤·¤Æ¼«¤é¤¬»£±Æ¤·¤¿Áð²Ö¤ò¥á¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡£
¡Èº³ºÙ¤Ê¿³Èþ¡É¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ²Ö¤òÉÁ¤¯¡¢Ryoya Wada¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þºîÉÊ¾Ò²ð
¡ÖSapphire¡× Acrylic on woodpanel¡¢½Ä33.3¡ß²£51.0cm 143,000±ß
¡ÖSimile¡× Acrylic on woodpanel¡¢½Ä15.8¡ß²£45.4cm 71,500±ß
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò´Þ¤ó¤ÀÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡þºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëRyoya Wada
1997Ç¯ ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºß½»
2020Ç¯ Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È
2019Ç¯ ºß³ØÃæ¤Ë¥¢ー¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È ¡ÈTHRREE¡É¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï
¡Ò¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡Ó
2024Ç¯ ¡ØWow Us Art Contest¡ÙÆþ¾Þ
2025Ç¯ ¡Ø¤¤¤¤²ê¤Õ¤¯¤é²ê in NAGOYA 2025¡ÙÆþ¾Þ¡¢¡Ø2025 ZEROÅ¸¡ÙÆþ¾Þ¡¢¡ØACT¥¢ー¥ÈÂç¾ÞÅ¸¡ÙÆþ¾Þ
¡Ò¼ç¤ÊÅ¸Í÷²ñ¡Ó
2023Ç¯ ¡ØUNKNOWNASIA 2023¡Ù
2024Ç¯ ¸ÄÅ¸¡ØALCHMSM¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
2025Ç¯£··î¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìEXPO¥á¥Ã¥»¡ÈWASSE¡É¤Ë¤Æ¡ØÂè3²ó ÆüËÜ¹ñºÝ·Ý½Ñº×/Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÅ¸¡Ù¤Ë½ÐÉÊ
