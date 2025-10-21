株式会社ローランド・ベルガー

欧州最大級の経営戦略コンサルティングファームである株式会社ローランド・ベルガー（以下、ローランド・ベルガー）は、本日、建設・住宅・ビルテクノロジー業界の構造変化と未来の勝ち筋を分析した最新調査レポート「建設・住宅セクターの未来」を発表いたしました。

日本の建設・住宅・ビルテクノロジー業界では、バリューチェーンの構造が大きく変わっています。バリューチェーンの最上流から全体のデザイン・コントロールする総合デベロッパーや、最下流で顧客との接点を握るメンテナンス・リフォーム事業者が、より多くの利益を生み出すようになっています。こうした流れは「スマイルカーブ化」と呼ばれ、バリューチェーン上の川中に位置する施工業者や機器サプライヤーも、自社の立ち位置を見直し始めています。

この背景には、新築の減少、人手不足、インフラの老朽化といった課題があります。国の「i-Construction 2.0」でも示されているように、日本は建設現場の自動化・工場化に早くから取り組んできました。また、日本独自の木造建築技術や、建物の利用者とのつながりを活かしたアフターサービスは、海外でも通用する可能性を秘めています。

本レポートでは、今後の建設・住宅・ビルテクノロジー業界で成功する企業のタイプとして、以下の4つを挙げています。

1. 高効率な建設テック型

2. モノからコトへの価値転換型

3. ストック活用型

4. バリューチェーン全体を統合するプロデューサー型

今、貴社が強みを発揮できるポジションは？

ローランド・ベルガーの最新のレポート「建設・住宅セクターの未来」はこちら(https://www.rolandberger.com/ja/Insights/Publications/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%83%BB%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%9C%AA%E6%9D%A5.html)のサイトからダウンロードしてご覧いただけます。

