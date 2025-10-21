株式会社Oz link、採用マーケティング支援を本格展開--新卒採用コンサルティングを10月より提供開始

株式会社Oz link

企業の採用難・内定辞退・早期離職が常態化するなか、株式会社Oz link（オズ・リンク / 京都本社）は2025年10月、新卒採用を経営戦略と連動させて再設計する「人材採用コンサルティング」の提供を開始します。

経営戦略と連動し、データに基づく戦略設計から実行支援まで成果を生み出す採用マーケティングを実現

採用を「事業・組織・ブランディング」にまたがる経営アジェンダとして捉え、Who（誰に）／What（何を）／RTB（信じる根拠）を起点に、一貫したコミュニケーション設計からPDCA運用まで内製化できる仕組みで伴走支援します。あわせて、組織人事・採用領域で豊富な支援実績を持つ梅原英哉氏（元リンクアンドモチベーション）を社外執行役員として迎え、戦略設計から現場実装までの標準化と品質担保を強化します。

人材採用コンサルティングのサービスの特長

人材採用コンサルティング 5つの提供ステップ

- １.経営戦略と連動した、一貫性ある採用設計求める人物像、ポジショニング、採用メッセージを明確化し、一貫性のある選考体験を設計。- ２.採用の多重活用による組織的価値向上採用活動を起点に、ブランド強化／社員の巻き込み／組織活性化を同時に推進。- ３.市場と成果に応じて進化する、成果直結の実行力定性×定量データでKPIを運用し、採用サイト・説明会・インターン・面接設計まで高速に最適化。新卒採用の5つの重要プロセス

１.人物像

２.バリュープロポジション

３.候補者ジャーニーマップ

４.体験・コンテンツ（説明会／インターン等）

５.プロセス設計と定例運用。

※秋冬は「内定フォロー／来期母集団形成」の同時設計が可能です。

2025年卒 人材採用コンサルティング実績

WHO／WHAT／RTBを明確化し、採用サイト・説明会・インターンの体験を再設計。さらに評価基準の統一と面接官トレーニング／週次KPIモニタリングを徹底したことにより、以下の成果を達成しました。

・エントリー数：前年比2倍

・一次選考通過率：300%改善

・採用人数：前年比6倍



人材採用コンサルティング体制強化｜社外執行役員の就任

・氏名／役職：梅原 英哉（社外執行役員）

・略歴（要旨）：リンクアンドモチベーションにて中小・ベンチャー企業の組織人事コンサルティングに従事。風土改革・管理職育成・人事制度構築などを担当し、組織支援・採用支援の実績は100社以上。現在はOz linkの外部執行役員として人材開発・採用支援を推進。

人材採用コンサルティングの資料請求・お問い合わせ

提供開始：2025年10月（順次受け付け）／料金：個別見積

▽資料ダウンロード

https://ozlink.co.jp/download/recruitment-consulting/

▽ご相談・お問い合わせ

https://ozlink.co.jp/contact/

株式会社Oz link 会社概要

社名：株式会社Oz link（オズ・リンク）

代表者：代表取締役 大嶌 修平

所在地：〒604-8152 京都市中京区烏丸通蛸薬師下る手洗水町651-1 第14長谷ビル6F（京都本社）

事業内容：マーケティングコンサルティング

└ マーケティング戦略・実行

└ 新卒採用・人材採用戦略

└ 新規事業開発

コーポレートサイト：https://ozlink.co.jp/

株式会社Oz link お問い合わせ先

株式会社Oz link 広報担当

TEL：075-334-8562 E-mail：account@ozlink.co.jp

※本リリースの内容・数値は提供資料に基づきます。取材・掲載に関するご相談は上記窓口まで。