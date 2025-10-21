現役プロサッカー選手３名が VITAS のアンバサダーに就任！
新アンバサダー就任は全員プロサッカー選手！
VITAS はこの度、新アンバサダーとして以下の現役プロサッカー選手３名を迎えました。
- 都倉賢 選手
- 田中パウロ淳一 選手
- 早川友基 選手
今回３名が就任したのは、プロスポーツの実績・肩書きを持ち、競技の現場から VITAS の魅力を発信する「スポーツアンバサダー」。実際に日々のトレーニングや試合前後のコンディショニングで VITAS 製品を活用しながら、競技者目線でのリアルな声をお届けすることが目的です。
今後は、３名のアンバサダーによる SNS での発信などを通じて、アスリートが求める栄養補給の大切さや、VITAS がサポートする「挑戦し続けるためのカラダづくり」の価値を広く伝えてまいります。
VITAS はアンチ・ドーピングに賛同
VITAS は「すべての人の健康を保護し、クリーンで公正なスポーツを守る」という精神のもとアンチ・ドーピング活動に賛同し、複数製品のインフォームド・チョイス認証を取得。
認証マークの付いた製品は、英国 LGC 社が認証する国際基準の厳しい検査をクリアした、プロアスリートも安心・安全に使用できるものであることを保証します。
アンバサダープロフィール
都倉賢 選手
所属：栃木シティ／FW９
生年月日：1986 年６月 16 日
身長/体重：187/80
出生地：東京都
Ｊリーグ初出場：2005 年５月４日
Ｊリーグ初得点：2008 年 11 月９日
日本代表出場試合数：０回
田中パウロ淳一 選手
所属：栃木シティ／FW77
生年月日：1993 年 10 月 23 日
身長/体重：169/68
出生地：兵庫県
Ｊリーグ初出場：2012 年６月 30 日
Ｊリーグ初得点：2014 年６月１日
日本代表出場試合数：０回
早川友基 選手
所属：鹿島アントラーズ／GK１
生年月日：1999 年３月３日
身長/体重：187/81
出生地：神奈川県
Ｊリーグ初出場：2022 年９月 16 日
Ｊリーグ初得点：
日本代表出場試合数：１回
【 フィットネスブランド「VITAS」】
VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。
スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。
VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。
■ VITAS公式ページ
https://vitas.fitness/
■Amazon VITAS公式ページ
https://amzn.to/3Cvx0MO
■ VITAS公式LINE
https://bit.ly/3Q2LSGP
■ 公式X（旧Twitter）
https://twitter.com/VitasJpn
■ 公式Instagram
https://www.instagram.com/vitas_japan/
■VITAS公式YouTube
https://bit.ly/483U54E
■広報用 TikTok
https://bit.ly/4egY93h
【 株式会社スリーピースについて 】
会社名：株式会社スリーピース
代表者：代表取締役 高橋 達也
本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F
事業内容：健康食品等の企画・開発・販売
設立：2015年(平成27年)8月
資本金：10,000,000円
TEL：03-6812-1093
コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/