現役プロサッカー選手３名が VITAS のアンバサダーに就任！

新アンバサダー就任は全員プロサッカー選手！

VITAS はこの度、新アンバサダーとして以下の現役プロサッカー選手３名を迎えました。

- 都倉賢 選手- 田中パウロ淳一 選手- 早川友基 選手

今回３名が就任したのは、プロスポーツの実績・肩書きを持ち、競技の現場から VITAS の魅力を発信する「スポーツアンバサダー」。実際に日々のトレーニングや試合前後のコンディショニングで VITAS 製品を活用しながら、競技者目線でのリアルな声をお届けすることが目的です。

今後は、３名のアンバサダーによる SNS での発信などを通じて、アスリートが求める栄養補給の大切さや、VITAS がサポートする「挑戦し続けるためのカラダづくり」の価値を広く伝えてまいります。

VITAS はアンチ・ドーピングに賛同

VITAS は「すべての人の健康を保護し、クリーンで公正なスポーツを守る」という精神のもとアンチ・ドーピング活動に賛同し、複数製品のインフォームド・チョイス認証を取得。

認証マークの付いた製品は、英国 LGC 社が認証する国際基準の厳しい検査をクリアした、プロアスリートも安心・安全に使用できるものであることを保証します。

アンバサダープロフィール

都倉賢 選手

所属：栃木シティ／FW９

生年月日：1986 年６月 16 日

身長/体重：187/80

出生地：東京都

Ｊリーグ初出場：2005 年５月４日

Ｊリーグ初得点：2008 年 11 月９日

日本代表出場試合数：０回

田中パウロ淳一 選手

所属：栃木シティ／FW77

生年月日：1993 年 10 月 23 日

身長/体重：169/68

出生地：兵庫県

Ｊリーグ初出場：2012 年６月 30 日

Ｊリーグ初得点：2014 年６月１日

日本代表出場試合数：０回

早川友基 選手

所属：鹿島アントラーズ／GK１

生年月日：1999 年３月３日

身長/体重：187/81

出生地：神奈川県

Ｊリーグ初出場：2022 年９月 16 日

Ｊリーグ初得点：

日本代表出場試合数：１回

【 フィットネスブランド「VITAS」】

VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。

スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。

VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。

【 株式会社スリーピースについて 】

会社名：株式会社スリーピース

代表者：代表取締役 高橋 達也

本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス6F

事業内容：健康食品等の企画・開発・販売

設立：2015年(平成27年)8月

資本金：10,000,000円

TEL：03-6812-1093

コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/