【採用担当者必見】面接を変えれば採用が変わる。“志望度が高まる”対話の技術

- セミナー内容優秀な人材を確保しながら、内定辞退や選考移行率の低下、早期離職といった問題も解決しないといけない。リソースが限られた中では全てを対応するのは難しいです。しかし、面接の質を一段と高めることで、これらの課題を解決することが可能です。面接を通じて候補者の志望度を高め、しっかりと惹きつけることができれば、内定辞退を減らし、早期離職を防ぐことができます。中小企業だからこそ、候補者に対する熱意と魅力的な対話で、「自社にしかない魅力」を伝えることが重要です。本セミナーでは、採用活動における「面接の質」を向上させるための具体的な技術をお伝えします。特に中小企業でも実現可能なアプローチ方法を学ぶことで、大手企業に負けない採用力を手に入れることができます。中小企業ならではの強みを活かし、採用活動を成功に導くためのノウハウを学べる絶好の機会です。学生を魅了する面接力を身につけ、優秀な人材を獲得しましょう！

- こんな方におすすめ・内定辞退や早期離職に悩んでいる・大手企業に負けない採用力を身につけたい・限られたリソースで効果的に採用活動を行いたい・候補者の志望度を高める面接の進め方を学びたい・自社の魅力を上手く伝えられずに苦戦している

HRi事業部 部長

蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。

グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング(R)"や"採用×マーケティング(R)"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。

不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援を展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。

- セミナー概要

タイトル：面接を変えれば採用が変わる。“志望度が高まる”対話の技術

開催日 ：2025年11月4日(火) 15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50名

登壇者 ：蘓 伸太郎 (イケル シンタロウ)

