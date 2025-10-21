【ウェビナー開催】Amazonで売り上げUP！シニア×EC売上最大化手法～シニア心理を活用した成功事例～
株式会社オースタンス
当社オースタンスは、シニアマーケティングと事業開発を専門に、多くの企業様の集客・販促・販売支援を行ってきました。
その中でも近年ご相談が急増しているのが「シニア層をECで獲得したいが、若年層と同じやり方では成果が出ない」という課題です。
「Amazonでの売上が頭打ち」「レビューや画像改善の優先度がわからない」「シニアの購買行動をどう捉えるべきか」--
本ウェビナーでは、Amazonのアルゴリズム理解からシニア心理の読み解き方まで、売上アップに直結する実践ノウハウを事例とともに解説します。
「シニア×EC」で次の成長軸を見つけたい企業様はぜひご参加ください。
このような方におすすめ
- シニア向け商材を扱う、または今後検討しているEC・D2C事業者様
- Amazonでの販売を強化したいマーケティング担当者様
- シニアの購買心理や意思決定プロセスを理解したい方
- 広告費に頼らない"売れるページ設計"を学びたい方
◇アジェンダ
- 会社・事業紹介
- シニア市場とECトレンドの現状
- シニア世代の購買心理・行動特性
- Amazonで成果を出すためのステップ
- シニア×EC成功事例紹介
◇開催概要
- 開催日時：2025.10.29 16:00～17:00
- 参加費：無料
- 開催形式：Webセミナー
お申し込みはこちら :
https://ostance.com/lab/seminars/jez5xmpz4d6ox06i76zbcl49?utm_source=press_release&utm_medium=social&utm_campaign=promotion-1021
株式会社オースタンスについて
オースタンスは、「歳を重ねて、楽しみがある人生に。」というビジョンを掲げ、シニア世代向けにサービスを展開しています。また、シニア世代向けにサービスを展開している企業に、事業開発/システム開発/集客・グロース支援/CRM設計/CSサポート/調査リサーチ/ユーザー共創などを一気通貫して支援しています。
調査・研究機関「シニアDXラボ」について
「シニアDXラボ」は、ITを活用してシニア世代の生活にポジティブな変化を生み出すための、未知の知見の発掘・提言をミッションとしています。趣味人倶楽部を運営する株式会社オースタンスが、保有するシニアの行動データや課題解決の知見を元に、シニアの研究をする専門家に参画いただき、共同で研究を推進します。
お問い合わせ
弊社サービスに関する資料請求やお問い合わせ
株式会社オースタンス 広報担当
メールアドレス：info@ostance.com
TEL：03-6420-0990