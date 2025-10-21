j5createから超小型マルチアダプター・Qi2充電器・16K対応ケーブルなど計5製品を10月24日より順次、発売開始！

KaiJet Technology International Corporation

グローバルなコンピューターおよびモバイル周辺機器ブランドのj5createは、『USB-C超小型マルチアダプター JCD361 / JCD362 』、『Qi2対応 3 in 1ワイヤレス充電ステーション JUPW3515』、『VESA認証取得 16K対応 DisplayPort 2.1ケーブル JDC44L16』の4製品を2025年10月24日に発売いたします。

さらに、『USB-Cケーブル一体型＋AC延長キット付・GaNテクノロジー搭載 軽量急速PD102W充電器 JUP25100P』を2025年11月中旬より順次、発売開始いたします。

1. USB-Cマルチアダプター JCD361

コンパクトなのに多機能。驚きのパフォーマンスをポケットサイズで。

URL：https://jp.j5create.com/products/jcd361

j5createの人気シリーズとして長年支持されているマルチアダプターに、さらに進化したモデルが登場しました。JCD361は、USB Type-Cポートを搭載したパソコンから、HDMI(TM)出力・USBハブ・PD充電ポートを一括で拡張できる6-in-1マルチアダプターです。最大4K＠144Hzの高解像度出力に対応し、PD 100W急速充電にも対応。

超小型・超軽量設計で、出張や旅行時にもかさばらず、簡単に持ち運べます。さらに、ケーブルをすっきり収納できるスマートデザインを採用し、デスク周りも美しく整理可能。ビジネスシーンからプライベートユースまで、あらゆる場面で活躍する万能アダプターです。ポケットサイズながら、性能もデザイン性も妥協しない一台です。

2. USB-Cマルチアダプター/JCD362

パワフルな拡張性を、コンパクトなボディに。これ1台で、すべてをスマートに。

URL：https://jp.j5create.com/products/jcd361

このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。4K＠144Hz対応のHDMIポート、6つのUSBデータポート、さらにPower Deliveryパススルー充電（最大100W）を搭載した8-in-1マルチアダプターです。

最大3台のUSB機器を同時に接続でき、USB Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計で、幅広いデバイスとの高い互換性を実現します。コンパクトで持ち運びやすいデザインにより、出張やリモートワークにも最適です。ビジネスでもプライベートでも活躍する、利便性とデザイン性を兼ね備えたマルチハブです。

3. Qi2対応3in1ポータブル・ワイヤレス充電ステーション/JUPW3515

新しいQi2時代のスマートチャージ。iPhoneもAndroidも、これ1台で。

URL：https://jp.j5create.com/products/jupw3515?_pos=1&_sid=ac943bc0e&_ss=r(https://jp.j5create.com/products/jupw3515?_pos=1&_sid=ac943bc0e&_ss=r)

新しいデザインとQi2ワイヤレス充電規格に対応し、デバイスを選ばず最適な充電を実現します。iPhone 12以降やQi対応Androidスマートフォンに、最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。

折りたたみ式のマルチアングルデザインを採用し、あらゆる角度から快適な視聴体験をサポート。マグネット式ワイヤレスパッドは180°フリップ、Apple Watchモジュールは90°リフトアップ、ワイヤレスベースは360°回転に対応しています。

コンパクトに収納できるため、出張や旅行にも便利です。さらに、過電圧・過電流・過熱・短絡・異物検知などの多重保護機能を搭載し、いつでもどこでも安全で安心な充電体験を提供します。

4. USB-Cケーブル一体型＋AC延長キット付・軽量急速PD102W充電器 JUP25100P

圧倒的な出力性能と携帯性を兼ね備えた、次世代の急速充電ソリューション。

URL：https://jp.j5create.com/products/jup25100p

驚異的な小型・軽量設計のボディに、最大102Wの超高速充電性能を凝縮。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、幅広いデバイスに対応し、自宅・オフィス・外出先など、あらゆるシーンで理想のパートナーとして活躍します。内蔵のUSB-Cケーブルは最大100WのPower Deliveryに対応し、ケーブル1本でノートPCやタブレットへ驚くほどスピーディーに給電可能。さらに、付属のAC延長電源コード（約1.8m）を使用することで、最大約3.3mまで延長が可能です。デスク上でも床下でも、使用環境に合わせた柔軟な電源レイアウトを実現。ビジネスにもプライベートにも、これ1台でシームレスに対応します。

5. JDC44L16 VESA認証取得16K対応DisplayPort 2.1 ケーブル

映像も音声も、次世代スペックで。16K対応の超高性能DisplayPortケーブル。

URL：https://jp.j5create.com/products/jdc44l16?_pos=1&_sid=295b6acbb&_ss=r(https://jp.j5create.com/products/jdc44l16?_pos=1&_sid=295b6acbb&_ss=r)

本製品は、最大16K/60Hz・8K/120Hz・4K/240Hzといった超高解像度映像に対応し、映像と音声を高忠実度で同時伝送できるよう設計されています。理論値で最大80Gbpsの帯域幅を実現し、HDR、HDCP 2.2、eARC、DTS 7.1、Dolbyなど、最新の映像・音声技術にも完全対応。かつてない映像の鮮明さと臨場感を体験できます。このケーブルは、ゲーミングノートPC、4K/8Kモニター、HDRプロジェクターなど、DisplayPortポートを搭載した機器との接続に最適な、将来性のある高性能ソリューションです。