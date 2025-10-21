延べ2万5千人に研修を提供し、高評価を得ている『1on1ミーティング研修』の学習動画をリリース

株式会社セブンフォールド・ブリス

「実践!1on1ミーティング（日本経済新聞出版）」や「1on1ミーティングの極意（ワン・パブリッシング）」の著者である本田賢広は、管理職向けの学習動画『1on1ミーティング実践講座』をリリースした。この度、当該動画が好評で、より多くの方にご覧いただけるよう11月16日まで特別価格、1,500円(税込)での提供を開始した。

近年、1on1ミーティングを導入する企業は増えていますが、その多くはまだ大手企業に限られています。より多くの管理職やリーダーが、場所や組織の規模に関係なく質の高い学びを得られるようにしたい-そう考え、誰でもアクセスできる学習プラットフォームUdemyを活用することにしました。

また、1on1を導入した企業でも、研修後の実践フォローや悩み相談の場を継続的に設けるのは容易ではありません。その結果、実践が続かず形骸化してしまうケースも少なくありません。そこで、管理職の方々が個人で学び直し・スキルアップできる環境を整えたいと考えました。

さらに、1on1やコーチングの考え方は、職場だけでなく教育や子育てなど、あらゆる人間関係に活かせます。社会全体の対話力を高め、幸福度の向上に寄与したいと思い、この度、「1on1ミーティング研修」の学習動画を作成しました。

サービスの特長

受講者の声・レビュー

- 延べ2万５千人に提供してきた1on1研修をわずか2.5時間で、好きな時に学べる- メンバーとの信頼関係を構築し、意欲を引き出す1on1ミーティングの本質が理解できる- 受講者からの多く寄せられる質問にQ&A形式で回答！- エグゼクティブコーチとして、経営層にコーチングを実践してきたスキルが習得できる- 繰り返し学習でき、実際の1on1で使える質問例つき

5点満点中4.8点（2025/10/3現在）と高い評価を頂いております。

動画サービスの概要・キャンペーン情報

講師プロフィール

- 名称：「心理的安全性ができ、メンバーの意欲が上がる1on1ミーティング実践講座」- ご視聴：https://www.udemy.com/course/1on1-sfb/?couponCode=9234236FE348FF5948D5 ※ご購入いただくには、Udemyへのご登録が必要です- キャンペーン価格：1,500円 (税込) ※定価：13,800円 (税込)- キャンペーン期間：11月16日(日)まで- 受講対象者：・これから1on1ミーティングを始めたいので、本質やポイントを押さえておきたい方・1on1を実践してうまくいかない、本当にやる意味があるのか？など疑問を抱いている方・1on1の導入や、1on1施策の課題克服をお考えの人事の方- プログラム内容：１. 講座の目的２. 1on1ミーティングとは３．「1on1ミーティングは意味がない」「苦痛だ」と言われるのはなぜか４．信頼関係と心理的安全性が醸成されるあり方とスキル ～第１フェーズ５．メンバーが内発的に動機付けられるスキル ～第２フェーズ６．メンバーがありたい姿に気づき、成長を支援するスキル ～第３フェーズ７．こんな時、こんなメンバーにはどのように対応すればいいか８．個人と組織が活性化するために９．おわりに

代表取締役 本田賢広（ほんだ たかひろ）

東京大学工学部卒。対人恐怖症を克服するため、あえて文系就職を選び三菱銀行（現三菱UFJ銀行）に入行。その後、外資系生命保険会社では1日14時間、年360日の営業活動に取り組み、個人保険で全国2位を獲得。リーマンショック後に転じたマスミューチュアル生命では営業所長として、最下位の営業所を全国1位に導いた。

「人は誰しも価値があり使命がある」と確信し、2012年に株式会社セブンフォールド・ブリスを設立。エグゼクティブコーチとして年間400セッション、累計3,500時間超を実施。国際コーチング連盟マスター認定コーチ(MCC)として上場企業経営陣を中心にリーダーシップ向上や人材育成に貢献。

企業研修講師としても1on1ミーティングや自律型人材育成などをテーマに年間200回登壇。受講者からは「論理と感情のバランスが良い」「経験と理論の裏付けがわかりやすい」と高評価を得ており、リピート率はほぼ100%。グロービス経営大学院MBA。より詳しい情報は本田賢広ストーリー(https://sevenfoldbliss.com/story/)に掲載しています。

【著書】『実践！1on1ミーティング（日本経済新聞出版）』(https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%9F%E8%B7%B5-1on1%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E6%97%A5%E7%B5%8C%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%9C%AC%E7%94%B0-%E8%B3%A2%E5%BA%83/dp/4532114349/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=67BEK4CBUNJ4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HInLhNNQFrhLJXSS63kd4EHk_bm4ZPSGcp2HYls4xOVDiv9FZtyhvCVMlxYqwgwWTSHlbdf_Tue_z9Xke2A6TSeB02lDjYaMUgv-6GePj1L81GwENtvEVq00rghwmZxEkivBW9Xh5LOnYnK8NmzA1A.Wl3Uvebvk5GkA_X8uFdbYfrA-PAKujVvhLwMCo8YnLA&dib_tag=se&keywords=%E6%9C%AC%E7%94%B0%E8%B3%A2%E5%BA%83&qid=1760600229&sprefix=%E6%9C%AC%E7%94%B0%E8%B3%A2%E5%BA%83%2Caps%2C191&sr=8-1)、『1on1ミーティングの極意（ワン・パブリッシング）』(https://www.amazon.co.jp/%EF%BC%91%EF%BD%8F%EF%BD%8E%EF%BC%91%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%A5%B5%E6%84%8F-%E6%9C%AC%E7%94%B0%E8%B3%A2%E5%BA%83/dp/4651203213/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=67BEK4CBUNJ4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.HInLhNNQFrhLJXSS63kd4EHk_bm4ZPSGcp2HYls4xOVDiv9FZtyhvCVMlxYqwgwWTSHlbdf_Tue_z9Xke2A6TSeB02lDjYaMUgv-6GePj1L81GwENtvEVq00rghwmZxEkivBW9Xh5LOnYnK8NmzA1A.Wl3Uvebvk5GkA_X8uFdbYfrA-PAKujVvhLwMCo8YnLA&dib_tag=se&keywords=%E6%9C%AC%E7%94%B0%E8%B3%A2%E5%BA%83&qid=1760600229&sprefix=%E6%9C%AC%E7%94%B0%E8%B3%A2%E5%BA%83%2Caps%2C191&sr=8-2)など

1on1ミーティングや研修について、より詳しく紹介している記事「1on1ミーティング研修とは？内容・進め方・導入企業の事例や、効果と課題まで徹底解説」(https://sevenfoldbliss.com/2025/09/2276/)もございます

