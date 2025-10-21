六瀬ほしのさと小学校（仮称）体験会を開催＜兵庫県猪名川町＞

NPO法人コクレオの森

NPO法人コクレオの森（大阪府箕面市）は、学校法人あけぼの学園（大阪府豊中市）とともに、兵庫県猪名川町・旧六瀬中学校跡地にて、2026年度の開校を目指す新しい私立小学校「六瀬ほしのさと小学校（仮称）」の設立準備を進めています。現在、兵庫県私学審議会に認可申請中です。

このたび、入学を検討しているご家庭を対象に、「六瀬ほしのさと小学校（仮称）体験会」を開催します。



対象は現小1～小2（2026年度新2～3年生）のお子さんと保護者の方です。

本体験会では、子どもが主体的に学び・くらしをつくる学校の1日を体験します。

午前は「くらし」、午後は「きそ」の時間を予定。学校探検も実施します。午前の「くらし」は、下記2つのプログラムから選択制です。

■プログラム内容

(A) わくわくキッチン（カレー・デザートづくり）

野菜を自分たちで選び、カレーづくりに挑戦。畑に野菜が残っていれば、収穫したものも使います。お楽しみのデザートづくりも。

(B) 学校DIY（テーブル修理・木工）

旧六瀬中学校に残っていたテーブルを修理し、再び使えるようにチャレンジ。木や釘、ゴムを使って持ち帰り可能な木工作品も制作します。

※体験会の特性上、チケットによる先着順での申し込みとなります。希望プログラムが満席の場合は、空きのあるプログラムにお申し込みください。

保護者の方は、お子さんの活動見学のほか、学校の説明や質疑応答、移住・入学に関する相談もしていただけます。

■イベント概要

日時：2025年11月16日（日）10:00受付／15:30終了

会場：旧六瀬中学校（兵庫県川辺郡猪名川町笹尾字大作14-1）

対象：現小1～小2（2026年度新2～3年生）とその保護者

定員：各プログラム先着制

参加費：お子さま1名につき3,000円（昼食付）※保護者の同伴は各家庭2名まで

※当日受付にて徴収します

持ち物：上履き、飲み物、筆記用具、エプロン・バンダナ（わくわくキッチン参加者）、汚れてもよい服装（学校DIY参加者）

昼食は子どもたちが作るカレーをいただきます。お子さま分のカレーはご用意しますが、大人は試食分のルーのみとなります。ご飯などの昼食をご持参ください。

※本体験会は入学検討者のみを対象としています。入学検討でない方の参加はご遠慮ください。

体験会当日に、「六瀬ほしのさと小学校（仮称）」の入学願書をお渡しします。

■お申込み

https://peatix.com/event/4574936

■学校概要

所在地：兵庫県川辺郡猪名川町笹尾字大作14-1

運営法人：学校法人あけぼの学園

協力団体：認定NPO法人コクレオの森

※現在、設置認可申請中

公式HP：https://hoshinosato.akebono.ed.jp/

■教育の特徴

子ども一人ひとりを星にたとえ、地域とのつながりや本物の体験を通して「自分らしさ」と出会う教育を行います。



6つの教育コンセプト：えらぶ／やってみる／はなす／つながる／むきあう／みとめる

■事業者紹介

学校法人あけぼの学園（大阪府豊中市） https://akebono.ed.jp/

NPO法人コクレオの森（大阪府箕面市） https://cokreono-mori.com/

■お問い合わせ先

認定NPO法人コクレオの森（箕面こどもの森学園）

TEL＆FAX：072-735-7676

メール：info@cokreono-mori.com

HP：http://cokreono-mori.com/