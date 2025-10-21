町田薬師池公園四季彩の杜 西園で“秋フェス”三連発！

株式会社キープ・ウィルダイニング

この秋の町田薬師池公園四季彩の杜西園（指定管理者NEST Machida）では、果樹園で開かれるマーケット「おくまちいち」（10/25）、アートやワークショップが楽しめる「Park Fest 894」（10/26～11/9）、自然に囲まれた「町田グリーンヨガフェスタ」（11/24）の3つのイベントを連続開催します。イベントとともに、園内カフェでの秋時間もお楽しみください。

■おくまちいち

日時：2025年10月25日（土）10:00～15:00会場：果樹園

果樹園を舞台に開催される「おくまちいち」は、こだわりのフード、クラフト、古道具、植物など、地域の魅力がぎゅっと詰まった店舗が並びます。おいしいものを片手に芝生に腰を下ろし、心地よい音楽や特別なライブとともに、町田ならではの手仕事と出会える贅沢なひとときをお過ごしください。

おくまちいち2025 出店者情報 :https://shikisainomori-nishien.com/event/6982/【公式】町田薬師池公園 四季彩の杜 西園（ウェルカムゲート）

■Park Fest 894 in 西園 2025

期間：2025年10月26日（日）～11月9日（日）

会場：町田薬師池公園 四季彩の杜 西園

“art × food × farm × craft × nature × eco”をテーマにした秋のフェスティバル。アート展示や、親子で楽しめるワークショップなど、多彩なプログラムを実施します。芝生広場やラボ棟やライブラリー棟など、園内のさまざまなエリアを舞台に、世代を超えて楽しめる秋の恒例イベントとして、多くの人に親しまれています。

Park Fest 894 in 西園 :https://shikisainomori-nishien.com/event/6918/開催のお知らせ

■町田グリーンヨガフェスタ in 西園

日時：2025年11月24日（月・振休）9:30～15:00

会場：芝生広場／展望広場／果樹園

芝生広場や展望広場など自然に囲まれた空間で、初心者から経験者まで幅広く楽しめるヨガイベントです。特別講師による有料レッスンや、当日飛び入り参加できるドネーション制のプログラムまで、子どもから大人、さらにはペットと一緒に参加できるヨガまで多彩に展開されます。

町田グリーンヨガフェスタ in 西園 :https://shikisainomori-nishien.com/event/6994/広い空の下、ヨガとマルシェをたっぷりと味わうはじめてでも楽しめる町田グリーンヨガフェスタ in 西園

■カフェで過ごす秋時間

芝生広場に面した大きな窓から広がる景観はまるで海外にトリップしたかのよう。人気の「薬師ソフトクリーム」や地場食材を使ったメニュー、さらに公園内の好きな場所へ持ち出せる「ピクニックバスケット」もご用意。イベントとともにぜひご利用ください。

公式Instagram :https://www.instagram.com/44apartment/?hl=ja44APARTMENT 公式Instagram

場所 ：町田薬師池公園四季彩の杜 西園（東京都町田市本町田3105）

指定管理者：NEST Machida

TEL ：042-851-8942

公式サイト：https://shikisainomori-nishien.com