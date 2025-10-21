自治体と企業をつなぐ、公民共創コミュニティ「ふるのば」の提供を2025年10月より開始

株式会社エージェント

株式会社エージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二、証券コード：7098）は、自治体と企業の共創を支援する公民共創コミュニティ「ふるのば」の提供を2025年10月より開始しました。

本サービスは、地域課題を公民連携によって解決するための“対話と共創の場”として、自治体と企業の協働機会の拡大を目指します。

ポータルサイト：https://furunoba-site.agent-network.com/

■「ふるのば」の特徴

■株式会社エージェントの強み

- 自治体との“共創関係”を築く対話型コミュニティオンライン上で自治体と企業が直接対話できる仕組みを提供し、顔の見える関係構築を実現。- プラットフォーム×イベント×サポートによる三位一体の支援ポータルサイト、公民交流イベント、自治体コーディネーターによる伴走支援を組み合わせ、継続的な関係構築を促進。- 実務に役立つ情報配信地域課題解決ビジネスに関連する制度・補助金・成功事例などの情報を定期的に発信。- 自治体同士・企業同士のネットワーキングもサポート自治体間連携を通じたネットワーク強化や、企業間連携を通じた新たな事業創出も支援。

当社は、企業版ふるさと納税マッチング事業を通じて、全国125を超える自治体との提携実績を有し、これまでに650件以上のマッチングを実現してまいりました。

また、GIGAスクール構想支援や起業家育成支援など、幅広い自治体支援実績を通じて、公民連携の知見とネットワークを蓄積しています。

■企業の皆様へ（モニター価格でのご案内）

現在「ふるのば」では、企業会員を50社限定のモニター価格で募集しています。

主な機能・サービスは以下のとおりです。

- ポータルサイトへの企業情報・ソリューション情報の掲載- 公民交流イベント／リバースピッチなどへの参加（1回/月以上実施）- 自治体の地域課題の閲覧・提案機能- 自治体コーディネーターによる提案伴走・進捗サポート

無料個別説明会は下記よりお願いいたします。

■自治体の皆様へ（無料利用）

【企業様向け】無料個別説明会はこちら :https://meetings-na2.hubspot.com/fumito-maezono/furunoba-launch-lp2

自治体の方は、無料で「ふるのば」をご利用いただけます。

以下のようなサポートを提供しています。

- 自治体コーディネーターによる地域課題の抽出・整理支援- ポータルサイト上での自治体紹介・課題掲載- 公民交流イベント／リバースピッチなどへの無料参加- 企業とのマッチング支援およびフォローアップ

イベントのみの参加なども可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

■「ふるのば」に込めた想い

お問い合わせはこちら :https://furunoba-site.agent-network.com/inquiries

当社は、「自治体と企業の公民連携を通じた持続可能な地方創生」を目標に掲げています。

地域の持続的発展には、自治体が持つ地域資源・課題意識と、企業の技術力・経営資源を掛け合わせることが不可欠です。

企業のイノベーションを自治体課題の解決に活かすことで、地域経済の活性化や新産業の創出を実現し、企業の成長と地域の発展を両立させます。

「ふるのば」は、そうした「共に育つ関係性」を育む公民共創プラットフォームとして、自治体と企業がともに歩む地方創生の新たな形を創出していきます。

株式会社エージェント

社会の『困った』は、もっとスマートに解決できる。株式会社エージェントは「みんなが笑顔になれる社会」を目指し、日本の社会課題の解決を通じて次代創りに取り組むソーシャルベンチャーです。

本件に関するお問い合わせ

株式会社エージェント／ビジネススタジオ／地方創生推進室

TEL：03-3780-3950