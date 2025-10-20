¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡ÛÆüËÜ¤Î¡ÖÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡×¿Íµ¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¡ª¸½ÃÏ¤Î¼ÂÂÖ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹¶Î¬ÊýË¡¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤ò11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥ÊーÆüËÜ¤Î¡ÖÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡×¿Íµ¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¡ª¸½ÃÏ¤Î¼ÂÂÖ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¹¶Î¬ÊýË¡¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤ò11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý3²¯¿Í¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¤¬¿Íµ¤¡£Ë¬Æü¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤âÁý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í¸ú¤Ê¤Î¤«¡ª¡©ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊýË¡¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÁªÄêÊýË¡¤È¤Ï¡©Æü·Ï´ë¶È¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê²ÝÂê¤È¤½¤ÎÂÐºö¤â¡£Æü·Ï´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤È·Ð¸³¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¸«¤¿»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ÈÆÃÀ¡¢¹¶Î¬ÊýË¡¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡ü¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à»Ô¾ì
¡ü¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»öÎã
¡ü»²²ÃÆÃÅµ¡§¥æー¥¶ー¥»¥°¥á¥ó¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Ä´ºº
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
¡üÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡ü³¤³°»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô
¡ü±Ñ¸ì·÷¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô
¡ü¥»¥ß¥Êー³µÍ×
Æü»þ¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡11¡§00～12¡§00
²ñ¾ì¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Êzoom¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Î¤ß¡Ê²ñ¾ì³«ºÅ¤Ê¤·¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¡¢³«ºÅ1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë»ëÄ°ÍÑURL¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌµÎÁ(»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
¼çºÅ¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§¡¡https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251113.html
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÏË¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍÂÐ¾Ý¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÅÐÃÅ´ë¶ÈÍÍ¤ª¤è¤ÓÊÀ¼Ò¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥×¥í¥°¥é¥à
11¡§00～11¡§05¡¡³«²ñ¤Î¤´°§»¢
11¡§05～11¡§20¡¡¡ÚÂè°ìÉô¡Û¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î¼ÂÂÖ¡§¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à
11¡§20～11¡§45¡¡¡ÚÂèÆóÉô¡ÛÆü·Ï´ë¶È¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê²ÝÂê¤È²ò·èºö¡¢»öÎã¾Ò²ð
11¡§45～12¡§00¡¡¼Áµ¿±þÅú
¢¨¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï1966Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Í¥¤ì¤¿¡Ö¿Í¡×¤ÈºÇ¿·¤Î¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤ò¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦36¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦184¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤ÎEC»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÍ¥ÎÉ¤Ê¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦46¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëEC¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¤Ï»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ç¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖGlobal Digital Transformation Partner¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(URL¡§ https://www.trans-cosmos.co.jp)