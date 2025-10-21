妊娠・育児中ママたちの「手づくり」の思いとアイデアが輝く！ ベビカム『ハンドメイドコンテスト2025』受賞作品決定
ベビカム株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：安西正育）は、2025年9月に妊娠・育児中のママたちを対象に開催した「ハンドメイドコンテスト2025」において、全国から寄せられた温もりあふれる作品の中から、各賞の受賞作品を決定しました。
受賞発表イベントでは、オンライン上で多くのママたちが互いの作品を称え合い、ハンドメイドの魅力を再発見するひとときとなりました。
コンテスト詳細はこちらから
https://www.company.babycome.jp/hmawardprize2025
受賞作品のご紹介
【ベビカム賞】（副賞：ベビカムショップ 1万円クーポン）
● はらぺこあおむし月齢フォト／きく
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332232&id=bodyimage1】
● ハンドメイドコンテスト／m＊p
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332232&id=bodyimage2】
【愛情賞】（副賞：IOTIO 提供 カードケース）
● お祝い膳を作りました／ちよ
● 股関節脱臼とのたたかい／うえっきー
【トホホ賞】（副賞：IOTIO 提供 カードケース）
● 妊娠中、授乳期、産後も着られる（と思った）ワンピース／Mie
● なんでこうなった？な、どんぐり帽子／はっぴーの母
【技術賞】（副賞：IOTIO 提供 スマホスタンド）
● キャラ刺繍／いつく
● ママとお揃いのワンピースで卒園式・入学式に参列／mima
【デザイン賞】（副賞：IOTIO 提供 スマホスタンド）
● コンサート用のお洋服／まぁママ
● １歳のバースデー記念に／れいれい
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332232&id=bodyimage3】
コンテスト詳細はこちらから
https://www.company.babycome.jp/hmawardprize2025
■ ハンドメイドが育む「親子の絆」と「自己表現」
ハンドメイドは、子どもへの愛情を形にし、自分らしさを表現できる手段です。
多くの参加者から「子どもとの時間を豊かにしてくれた」「育児の中に癒しの瞬間をもたらしてくれた」という声が寄せられました。
子育ての合間に“手を動かす時間”を持つことが、ママ自身の心を整え、子どもとの絆を深める大切な時間であることが改めて感じられました。
なお、ベビカムでは、妊娠・育児中のハンドメイドを広めるために、クリスマスシーズンに向けて、ベビカム「ハンドメイドクリスマスFES」を開催予定です。
詳細は、ベビカム会員に向けて、メルマガ等で告知します（会員登録は無料）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332232&id=bodyimage4】
【ベビカム株式会社について】
1996年創立。
1998年、 妊娠・出産・育児の不安を楽しみに変えるためのコミュニティサイト「ベビカム」を開設。 現在会員数は約35万人で日本最大級。
2023年11月15日に妊娠・出産・育児に関わる誰もが参加できる、みんなのコミュニケーションひろば『ベビカムひろば』をオープン。 おしゃべり（投稿）を通して、毎日がもっと楽しくなる『おしゃべりカフェ』や、口にしづらいお悩みも匿名で相談できる『相談室』も。そのほか、 専門家にも協力を得ている大百科的コンテンツ、 膨大な体験談などを提供。
さらに、ユーザーのニーズに合った生活情報、 商品情報の提供や、セミナー・イベント等も行うとともに、自治体とも提携して、子育て中の女性の就業支援に関わる事業も展開している。
