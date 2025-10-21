世界のビルディングオートメーションシステム市場規模は2032年までに1,909億9,000万米ドルに達すると予測
ビルディングオートメーションシステム（BAS）市場は、2023年に817億5,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）9.92%で成長し、2032年には1,909億9,000万米ドルに達すると予測されています。
この市場の上昇傾向は、エネルギー効率の高いインフラへの需要拡大、スマート技術の統合、そして持続可能な都市開発への世界的なシフトによって牽引されています。
BASは、住宅、商業、産業施設の管理方法を変革し、HVAC（空調）、照明、セキュリティ、エネルギーシステムを統合的に制御することを可能にしています。
スマートビルディングの取り組みが拡大する中、予知保全、クラウドベースの監視、IoT対応システムなどのデータ駆動型ソリューションが、建物の運用方法を再構築しています。居住者の快適性、安全性、運用効率を高める相互接続システムへの需要は世界的に加速しており、これらの動向は、持続可能性・デジタルトランスフォーメーション・インテリジェントで応答的な環境の創出への注目の高まりを示しています。
サンプルレポート請求: " https://www.snsinsider.com/sample-request/6067 "
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332221&id=bodyimage1】
セグメンテーション分析
提供内容別：
2023年には、「セキュリティおよびアクセス制御」分野がBAS市場をリードし、世界シェアの47.6%を占めました。この分野は、セキュリティ意識の高まりや、生体認証、モーションセンサー、監視システムといった先進的なセキュリティ技術の普及によって成長を続けています。
一方で、「ファシリティマネジメントシステム」分野は2032年までに最も高いCAGRを記録すると予測されています。この成長は、IoT搭載の管理プラットフォームの導入拡大により、エネルギー消費の最適化、保守の効率化、居住者の快適性向上が進んでいることに起因します。組織はAI駆動型のファシリティシステムを活用し、運用効率の向上、ダウンタイムの削減、長期的な持続可能性目標の達成を目指しています。
通信技術別：
2023年には、有線技術が市場をリードしました。その理由は、高い信頼性、安定性、および複雑なインフラ内での大容量データ伝送能力にあります。有線システムは、通信の中断が許されない大規模企業、データセンター、産業施設などで広く使用されています。
しかし、2024年から2032年にかけては「無線技術」分野が最も高いCAGRで成長すると予測されています。無線BASソリューションは柔軟性、拡張性、コスト効率に優れ、既存建物の改修やスマート住宅の自動化に最適です。Zigbee、Z-Wave、LoRaWANなどの新しい通信プロトコルがネットワーク性能と相互運用性を向上させ、エネルギー効率の高い安全な接続を実現しています。
用途別：
2023年、商業部門が最大の市場シェアを占めました。これは、オフィス、商業施設、医療機関、ホテルなどでスマート技術の導入が進んでいるためです。HVAC、照明、セキュリティ管理へのIoTソリューションの統合が運用効率を高め、快適なユーザー体験を実現しています。この部門は、企業によるインテリジェントビルディングおよびサステナビリティへの投資拡大により、今後も優位性を維持すると見られます。
一方、住宅部門は予測期間中に最も高い成長率を記録すると予測されています。スマートホームデバイス、接続型サーモスタット、エネルギーマネジメントシステムの普及が進み、家庭でも自動化の採用が加速しています。安全性、快適性、エネルギー効率の向上を求める消費者ニーズが拡大しており、技術革新と無線制御システムの低価格化がこれを後押ししています。
