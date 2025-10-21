ルーセントの1ヶ月の活動がまるわかり！『ルーセント新聞』10月号
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、ルーセントの企業広報誌「ルーセント新聞」10月号を、ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」にて公開いたしました。
アカエム140年のルーセントは国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」の製造・販売をはじめ、スポーツウェアの製造・販売、テニス＆ソフトテニスのアマチュアランキングポイントシステム「JFTP」の運営、全国のルーセントテニスクラブの運営、国内外のスポーツツアー企画、商品の輸入販売、アスリートやスポーツイベントへの支援など、さまざまな事業を展開しています。
スタッフたちの活動や各種事業の展開など、株式会社ルーセントについて知っていただくために、ルーセントにまつわるニュースをまとめた「ルーセント新聞」を公式ブログにて毎月発信しています。ぜひご一読ください。
■ルーセント新聞10月号 ― ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2025/10/20/1
（2025年10月20日配信）
＜10月号トピックス＞
・日本チーム優勝に歓喜！ルクタスアドベンチャーズが韓国でソフテニ大会観戦ツアーを開催！
・ルーセント実業団女子チームが2025年10月24～26日「STリーグII」に挑みます
・「東京インドア2026」2026年1月18日開催！ チケット販売は10月22日から
・新作ウェア続々入荷！「LUCENT FALL WINTER Collection 2025」
・「ルーセント旗 東日本ジュニア選抜ソフトテニス大会」12月27～29日に開催！参加者募集中!!
・アカエムアンバサダー2025活動報告
・ルーセントアスリート社員たちの活動報告
・ルクタスアドベンチャーズがイタリアとマレーシアでトレイルランニングサポートツアーを催行
・アスリート紹介！『LUCENT ATHLETE FILES』#3 トレイルランナー丹羽薫選手
・大成功のトレイルランニングレース『LAKE BIWA100』に協賛、大会運営にも協力！
・ウルトラランナーいいのわたるのTrans Atlas Running 第3部 オーストラリア大陸編
など
＜WEBサイト＞
ルーセント公式サイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
