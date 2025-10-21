「初代グランドチャンピオン」山形県産ブランド豚使用 庄内空港で「米の娘餃子」期間限定販売 「2025第3回うまいものフェアinおいしい庄内空港」に参加
総合食肉業の株式会社大商金山牧場（本社：山形県酒田市山居町、代表取締役社長：小野木 重弥）は、第1回・第2回に引き続き、10月25日・26日開催の「2025第3回うまいものフェアｉｎおいしい庄内空港」にて「米の娘ぶた（R）」を使用した商品を販売いたします。
URL（https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-7878/）
この度、山形県庄内地方の「食」のPRを目的に、庄内空港にて開催される「2025第3回うまいものフェアｉｎおいしい庄内空港」にて、当社ブランド豚「米の娘ぶた(R)」を使用した人気商品「米の娘餃子」をはじめとした加工商品を販売いたします。
今回も飛行機利用客や地元住民に気軽に足を運んでいただける賑わいづくりを目的とし山形・庄内のおいしい「食」をテーマにした物販イベントです。今回同イベントでは、当社を含め庄内地方に本社を構える7社の商品が購入できます。
当社の販売する「米の娘餃子」は、当社のブランド豚「米の娘ぶた(R)」と、当社の地元金山町の特産品であるニラを使った、「米の娘ぶた」本来の旨みと野菜の旨みがギュッと詰まった餃子です。自社工場から一度も冷凍していない状態のまま直送された新鮮な豚肉を使用し、冷凍した肉を使用するよりも肉の旨みと香りをアップさせました。
2024年7月には第77回「ジャパン・フード・セレクション」にて食品・飲料部門の最高賞であるグランプリを受賞。ジャパン・フード・セレクション公式サイトの評価コメントには、「タレ等を付けなくてもしっかりとした味で、肉や野菜の旨みも感じられ美味しい」、「良質な豚肉のジューシーさを感じられ肉汁の旨味がすごい」など「米の娘ぶた」の肉の甘みやジューシーな旨みが高評価だった他、当社キャラクターがデザインされたパッケージや、循環型農業の取り組みの中で生産しているという商品コンセプトが高く評価されました。
食品・飲料部門 グランプリ受賞ページ：URL（https://www.japan-foodselection.com/prize/r6ma1fwpop）
「米の娘ぶた」は、2013年開催の食肉産業展の人気イベント「銘柄ポーク好感度コンテスト」で最優秀賞を受賞。さらに過去10年間の最優秀賞銘柄で競った「グランドチャンピオン大会」では最高賞となる初代グランドチャンピオンに輝いたブランド豚で、肉質がやわらかく、かむたびにうまみがあふれるあっさりとした甘い脂身が特長です。
【イベント概要】
催事名 ：２０２５第3回うまいものフェアinおいしい庄内空港
催事場所 ：おいしい庄内空港旅客ターミナルビル１階特設会場
催事日程 ：2025年10月25日・26日 10:00～15：00
詳細URL ： https://www.shonai-airport.co.jp/notice/post-7878/
【会社概要】
社名 ：株式会社大商金山牧場（たいしょうかねやまぼくじょう）
代表 ：代表取締役社長 小野木 重弥
本社所在地 ：山形県酒田市山居町2-3-8 庄内JAビル
TEL ：0234-43-8629
URL ：https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
設立 ：1979 年（昭和 54 年）7 月
資本金 ：10,000 万円
事業内容 ：豚・生産飼育業務、豚肉脱骨・整形及び部分肉製造業務、業務用食肉アウトパック業務、食肉・加工食品卸売業務、生鮮食品・米穀の販売、食肉加工品製造販売・飲食販売業バイオガス発電事業
配信元企業：株式会社大商金山牧場
