高2生・高1生対象「冬は伸びるチャンス！」収穫の冬期講座 11月13日先着受付スタート！ ― 現役合格への土台づくりはこの冬から。自信をつけ、次のステージへ ―
独自の「ダブル教育」システムによる、きめ細かい指導が特長の大学受験予備校「四谷学院」（本社：東京都新宿区四谷）では、高1・高2生対象「収穫の冬期講座」の受付を、11月13日（木）9:00より先着で開始します。
学年が上がる前の“冬”は、学力を伸ばす絶好のタイミング。苦手克服と基礎固めを両立し、現役合格への一歩を踏み出す重要な時期です。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332119&id=bodyimage1】
■冬期講座は短期集中！
冬期講習は、1講座から受講可能な単科形式。現役合格に向け、今のうちに「わからない」を「できる」に変えます。
80分×2コマ×3日間の集中講義で、短期間で効率よく学びます。
■冬期特訓で英語を徹底強化！
高校2年生対象の「冬期特訓」では、入試本番レベルの英文を扱いながら、読解・文法・構文の総合力を徹底的に鍛えます。
四谷学院名物の2日間の短期集中型プログラムで、英語漬け！受験の主力科目・英語に自信をつけることができます。
■映像授業も選択可能
すべての講座は映像でも視聴可能。通学と映像を組み合わせることで、効率的に学習を進められます。
■受講生の声（HPより抜粋）
「苦手だった数学が、ここから伸び始めました。」
「2年生までの範囲だし簡単だろうと思っていましたが、意外にも自分の知らなかった穴を発見でき、自分の解法よりも早く解けるポイントを学べて、収穫の多い講習でした。」
「部活で忙しくて勉強できなかった分をカバーしたくて冬期講習を受けました。短期集中だったので、部活とも両立できました。」
■この冬の頑張りが自信につながる
高校1年生の冬は、知識を“入試レベル”へと引き上げる最初の分岐点。この時期に基礎を固め、正しい学習習慣を身につけることが、春以降の伸びを決定づけます。
また、英語や数学をじっくり勉強できるのは高校2年生が最後です。この冬の頑張りでライバルと差がつきます。
四谷学院の冬期講座で確実にランクUP！この冬、生徒一人ひとりの「自信」を育みます。
■概要
申込開始日：11月13日（木）9：00～
授業開始日：12月15日（月）～
授業時間
冬期講座：80分×2コマ×3日間
冬期特訓：9時～19時30分×2日間
★全国の四谷学院校舎とオンラインで実施
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332119&id=bodyimage2】
■無料の個別相談会を実施
どの講座を選べばいいかわからない方には、受験のプロ「受験コンサルタント」が一人ひとりに最適な時間割を提案します。
志望校や現在のレベルに合わせた講座選びや、冬期講座までの学習アドバイスも受けられます。
ご家族・お友達との参加も歓迎です。
■会社概要
社名 ： 株式会社四谷学院
所在地 ： 東京都新宿区四谷1-10 四谷学院ビル
代表者 ： 代表取締役 植野 治彦
設立 ： 1974年8月
資本金 ： 1,000万円
売上高 ： 172億円（2023年3月期）
事業内容： 大学受験予備校・個別指導塾・通信講座開発 他
URL ：https://www.yotsuyagakuin.com/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
配信元企業：株式会社四谷学院
学年が上がる前の“冬”は、学力を伸ばす絶好のタイミング。苦手克服と基礎固めを両立し、現役合格への一歩を踏み出す重要な時期です。
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332119&id=bodyimage1】
■冬期講座は短期集中！
冬期講習は、1講座から受講可能な単科形式。現役合格に向け、今のうちに「わからない」を「できる」に変えます。
80分×2コマ×3日間の集中講義で、短期間で効率よく学びます。
■冬期特訓で英語を徹底強化！
高校2年生対象の「冬期特訓」では、入試本番レベルの英文を扱いながら、読解・文法・構文の総合力を徹底的に鍛えます。
四谷学院名物の2日間の短期集中型プログラムで、英語漬け！受験の主力科目・英語に自信をつけることができます。
■映像授業も選択可能
すべての講座は映像でも視聴可能。通学と映像を組み合わせることで、効率的に学習を進められます。
■受講生の声（HPより抜粋）
「苦手だった数学が、ここから伸び始めました。」
「2年生までの範囲だし簡単だろうと思っていましたが、意外にも自分の知らなかった穴を発見でき、自分の解法よりも早く解けるポイントを学べて、収穫の多い講習でした。」
「部活で忙しくて勉強できなかった分をカバーしたくて冬期講習を受けました。短期集中だったので、部活とも両立できました。」
■この冬の頑張りが自信につながる
高校1年生の冬は、知識を“入試レベル”へと引き上げる最初の分岐点。この時期に基礎を固め、正しい学習習慣を身につけることが、春以降の伸びを決定づけます。
また、英語や数学をじっくり勉強できるのは高校2年生が最後です。この冬の頑張りでライバルと差がつきます。
四谷学院の冬期講座で確実にランクUP！この冬、生徒一人ひとりの「自信」を育みます。
■概要
申込開始日：11月13日（木）9：00～
授業開始日：12月15日（月）～
授業時間
冬期講座：80分×2コマ×3日間
冬期特訓：9時～19時30分×2日間
★全国の四谷学院校舎とオンラインで実施
▼四谷学院 収穫の冬期講座
https://www.yotsuyagakuin.com/shortcourse/winter/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332119&id=bodyimage2】
■無料の個別相談会を実施
どの講座を選べばいいかわからない方には、受験のプロ「受験コンサルタント」が一人ひとりに最適な時間割を提案します。
志望校や現在のレベルに合わせた講座選びや、冬期講座までの学習アドバイスも受けられます。
ご家族・お友達との参加も歓迎です。
■会社概要
社名 ： 株式会社四谷学院
所在地 ： 東京都新宿区四谷1-10 四谷学院ビル
代表者 ： 代表取締役 植野 治彦
設立 ： 1974年8月
資本金 ： 1,000万円
売上高 ： 172億円（2023年3月期）
事業内容： 大学受験予備校・個別指導塾・通信講座開発 他
URL ：https://www.yotsuyagakuin.com/
■本件に関するお問い合わせ先
企業名：株式会社四谷学院
TEL：0120-428255
配信元企業：株式会社四谷学院
プレスリリース詳細へ