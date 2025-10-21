JPEG新規格 JPEG XLのエンコーダIPを商品化 ～従来のJPEGに比べ高画質・高圧縮が実現可能なIPを新たに提供～
株式会社シキノハイテック（以下、シキノハイテック）は、ASICやFPGAに搭載可能なJPEGXLの
IPコアの販売を2025年10月7日より開始いたします。
JPEG XL規格は従来のJPEGに比べ、高画質（HDR対応）・高圧縮が特徴です。シキノハイテックでは、
その特徴は維持したまま小回路規模、低消費電力を実現したJPEG-XLのエンコーダIPコアを提供
いたします。
さらに、2025年3月より提携を開始した米CAST社の協力の下、海外販売を促進致します。
■JPEG XL規格について
2022年1月にISO/IEC JTC 1/SC29/WG1 18181で策定された、高圧縮・高品質のJPEG新規格。
・規格の特徴
- 広色域/HDRに対応。リアリティを損なわずに圧縮・伸長が可能。
- 従来のJPEGに比べ高画質で高圧縮のため、ストレージコストの削減が可能。
- 知覚的色空間や適応量子化を用いた、人間の知覚に最適化された規格。
■シキノハイテックのJPEG-XL IPの特徴
シキノハイテックは、20年以上にわたりASICやFPGAに搭載するJPEG製品を開発、販売して参りました。
これ迄の様々なJPEG IPコアの開発経験を活かし、弊社独自に最適化し、小回路規模で低消費電力なJPEG
-XLエンコーダIPコアを実現しております。
- JPEG XLのIP回路を小さくする為、DCTサイズ、量子化パラメーター、符号化手法等、
XLの機能を最適化。
- 標準化委員会と連携し、回路規模やSRAM使用量、バス帯域を最適化。
- I/F機能追加やコア自体のカスタマイズ等の対応が可能。
- 1年間の無償サポート、迅速な問合せ対応を提供。
■お問合せ先
株式会社シキノハイテック
東京デザインセンター
〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-12 芝公園電気ビルディング9F
TEL: 03-5777-3340
MAIL: med_eigyo@shikino.co.jp
大阪デザインセンター
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル6F
TEL: 06-6150-7730
MAIL: med_eigyo@shikino.co.jp
配信元企業：株式会社シキノハイテック
IPコアの販売を2025年10月7日より開始いたします。
JPEG XL規格は従来のJPEGに比べ、高画質（HDR対応）・高圧縮が特徴です。シキノハイテックでは、
その特徴は維持したまま小回路規模、低消費電力を実現したJPEG-XLのエンコーダIPコアを提供
いたします。
さらに、2025年3月より提携を開始した米CAST社の協力の下、海外販売を促進致します。
■JPEG XL規格について
2022年1月にISO/IEC JTC 1/SC29/WG1 18181で策定された、高圧縮・高品質のJPEG新規格。
・規格の特徴
- 広色域/HDRに対応。リアリティを損なわずに圧縮・伸長が可能。
- 従来のJPEGに比べ高画質で高圧縮のため、ストレージコストの削減が可能。
- 知覚的色空間や適応量子化を用いた、人間の知覚に最適化された規格。
■シキノハイテックのJPEG-XL IPの特徴
シキノハイテックは、20年以上にわたりASICやFPGAに搭載するJPEG製品を開発、販売して参りました。
これ迄の様々なJPEG IPコアの開発経験を活かし、弊社独自に最適化し、小回路規模で低消費電力なJPEG
-XLエンコーダIPコアを実現しております。
- JPEG XLのIP回路を小さくする為、DCTサイズ、量子化パラメーター、符号化手法等、
XLの機能を最適化。
- 標準化委員会と連携し、回路規模やSRAM使用量、バス帯域を最適化。
- I/F機能追加やコア自体のカスタマイズ等の対応が可能。
- 1年間の無償サポート、迅速な問合せ対応を提供。
■お問合せ先
株式会社シキノハイテック
東京デザインセンター
〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-12 芝公園電気ビルディング9F
TEL: 03-5777-3340
MAIL: med_eigyo@shikino.co.jp
大阪デザインセンター
〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル6F
TEL: 06-6150-7730
MAIL: med_eigyo@shikino.co.jp
配信元企業：株式会社シキノハイテック
プレスリリース詳細へ