デザインの可能性を再発見！「なぜ売れないのか？」という問いに真正面から向き合い、ビジネスにデザインを取り入れる大切さを伝える一冊『あなたのビジネスにはデザインが必要！』10月21日発売

デザインの可能性を再発見！「なぜ売れないのか？」という問いに真正面から向き合い、ビジネスにデザインを取り入れる大切さを伝える一冊『あなたのビジネスにはデザインが必要！』10月21日発売