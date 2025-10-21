デザインの可能性を再発見！「なぜ売れないのか？」という問いに真正面から向き合い、ビジネスにデザインを取り入れる大切さを伝える一冊『あなたのビジネスにはデザインが必要！』10月21日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『あなたのビジネスにはデザインが必要！ ～デザイン思考で売上倍増を狙う～』を2025年10月21日に発売いたします。
著者は、世界でも数少ないカーデザイナー出身のクリエイティブプロデューサー。
本書は「売れない理由は商品ではなくデザインにある」という、これまで見落とされがちだった視点に切り込みました。
経営者やモノづくり企業はもちろん、サービス業、スタートアップ、PR・マーケティング担当者にとっても、新しい突破口を開くヒントが詰まっています。
デザインを「見た目の装飾」ではなく、「ビジネスを動かす武器」として活用するための具体的な考え方を凝縮した一冊。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/34613/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331698&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331698&id=bodyimage2】
WOW！ という驚きやワクワク・ドキドキがビジネスを動かす
──それを可能にするのが「デザインの力」だ
ユーザーが“WOW！”と驚き、ワクワク・ドキドキする瞬間。
その裏側には必ず「デザインの力」があります。
本書は、なぜ自社の商品やサービスが売れないのか悩む経営者に向けて、デザインを経営戦略として活かすための具体的な視点を提示します。
【本書の特徴】
・実務に基づいたリアルな知見
著者は世界でも稀少な「カーデザイナー出身」のクリエイティブプロデューサー。
自動車メーカーで培った経験と、国内外での事業支援を踏まえた数々の実例が収録されています。
机上の空論ではなく、企業の現場で実際に成果を生み出したデザイン戦略が紹介されます。
・デザイン＝装飾 という誤解を覆す
本書が示す「デザイン」とは、見た目の美しさではなく、事業を動かす仕組みづくりです。
未来を“見える化”し、ユーザーに伝わる形で“魅せる化”する。その過程こそが企業成長と顧客感動をつなぎます。
・経営者に響く構成
「なぜ売れないのか？」という経営者の悩みから出発し、その答えをデザインに見出す展開。
読むうちに、自然と「デザインを導入しなければ」と思える構成になっています。
【この本で得られること】
・売れない理由を「商品」からではなく「デザイン」から見直す視点
・経営に直結するデザイン思考の実践方法
・自社の価値を未来へとつなげる“見える化”と“魅せる化”のヒント
・商品・サービスをもっと売れる形に進化させる突破口
経営者、スタートアップ、広報・マーケティング担当者、サービス業、モノづくり企業まで。
ビジネスにデザインを取り入れたいすべての人へ。
「デザイン思考で売上倍増を狙う」── あなたのビジネスに眠る可能性を引き出す一冊です。
目次
第1章 ビジネスデザインの現在
第2章 デザイン思考をビジネスの力に
第3章 KTX DESIGNのデザイン思考
第4章 デザイナー タカヤコウの原点の話をしよう
第5章 KTX DESIGNはクリエイティブなレストラン
【著者プロフィール】
髙谷 晃（たかや こう）
1980年東京都生まれ。
武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科を首席で卒業後、株式会社SUBARU 商品企画本部デザイン部にてカーデザイナーとして勤務。
その後、株式会社未来技術研究所、Tokyo Design International Inc. にてクリエイティブマネージャー/ディレクター、執行役員を歴任し 、国内外の企業向けにデザインコンサルティングや製品戦略を手がける。
