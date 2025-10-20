enishの新作麻雀ゲーム『雀エボライブ』、Steam版の配信開始！新ハプニングの追加、新機能「レンタルドール」の実装など大型アップデートも同時に実施！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、新感覚麻雀ゲーム『雀エボライブ』において、2025年10月20日（月）Steam版の配信を開始したことをお知らせいたします。

また同時に、全プラットフォーム（iOS版、Android版、Windows版）についても大型アップデートを実施。新ハプニングの追加、新機能「レンタルドール」の実装をいたしました。「レンタルドール」では、そのドールを所持していなくても一時的にそのスキルを編成して対局することが可能となります。様々な新機能とともにより体験しやすくなったエンタメ麻雀をお楽しみください。

■ 雀エボライブとは

『雀エボライブ』は、「スキルあり麻雀」、「ハプニングあり麻雀」、そして「美少女雀士たちとの対局」を特徴とした新感覚エンタメライブ麻雀ゲームです。通常の麻雀が楽しめるモードとは別に、異能スキルを駆使した爽快な麻雀バトル、予測不能なハプニングが巻き起こる麻雀対局、そして美少女雀士たちがリアルタイムで一喜一憂する臨場感溢れる実況が流れる、エンタメモードの麻雀が楽しめます。麻雀初心者でも楽しめるサポート機能も充実しており、麻雀初級者から麻雀上級者まで、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。

エンタメ麻雀モードの詳細：

『雀エボライブ』と従来の麻雀ゲームの最大の違いは、「エンタメ麻雀モード」の存在です。同モードは、2つの要素「異能スキル」「びっくりハプニング」で構成され、刺激的で戦略性の高い対戦をお楽しみいただけます。

「異能スキル」

各ドール（キャラクター）は「異能スキル」を持っています。たとえば、「槓霊降臨」では大量のドラ牌を引き寄せたり、「幻視」では、対局相手の手牌の一部を透視する能力を発揮できたりします。プレイヤーはスキルの存在により、麻雀本来の面白さはそのままに、よりスリリングな駆け引きを楽しめます。

「びっくりハプニング」

対局中に低確率で発生し、局全体に影響を与える大規模なイベントが「びっくりハプニング」です。手牌のシャッフルや特定牌のボーナス化など、予測不能な展開が対局の命運を左右し、緊張感と興奮を高めます。

■ Steam版、本日配信開始！

本日10月20日（月）、『雀エボライブ』Steam版を配信開始いたしました。

Steam版では、スマートフォンなどでプレイしているデータと連携してのプレイが可能です。

Steam版と同時に実装された「レンタルドール」機能により、よりエンタメ麻雀を気軽に楽しみやすくなりました。これから『雀エボライブ』をプレイする方も、すでにゲームを楽しんでいる方も、PCの大きな画面で迫力のプレイをお楽しみください。

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3697720/

■ 新機能「レンタルドール」について

エンタメモードなど、スキルありの対局で「そのドールを所持していなくても一時的にそのスキルを編成して対局ができる」機能として「レンタルドール」機能を実装いたしました。

レンタルドールはチュートリアルや、後述の「初心者チャレンジ」などで入手が可能です。

編成したチームを用いて対局すると、チーム内のレンタルドール全てのレンタル回数を1回ずつ消費します。様々なスキルをレンタルしながら、エンタメモードなどのスキルありの対局をお楽しみください！

■ 「★5ドール交換券」がもらえる初心者チャレンジ機能を実装

新たに「初心者チャレンジ」機能を実装いたしました。全てのお客様が挑戦可能で、「イベント」から確認ができます。エンタメモードをプレイしたり、「レンタルドール」を使って対局したり、ランクを上げたりすることで、ダイヤや新たな「レンタルドール」などが獲得できます。さらに、全ての「初心者チャレンジ」をクリアすると、★5ドール1体と交換ができる「★5ドール交換券」が入手可能です。

■新ハプニング「リスキーバトル」「鳴かずのターン」「やくやくフィーバー」の追加

新たに3種のハプニングを追加いたしました。

エンタメモードでランダムに発生する他、フレンドマッチなどで一部のハプニングを選んでプレイすることも可能です。

・リスキーバトル…上がった際の点数が2倍になる。立直棒や罰符、本場点数などは対象外

・鳴かずのターン…鳴きが禁止になる

・やくやくフィーバー…選ばれた3種の役の翻数が増加する

■ 雀エボライブの入手方法

本タイトルは、iOS端末、Android端末、WindowsPC、Steamでお楽しみいただけます。それぞれのデバイスでの入手場所は以下の通りです。

配信プラットフォーム：

・Appstore（iOS端末）

https://apps.apple.com/jp/app/id6744233117

・Google Play（Android端末）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.jongevo

・公式ウェブサイト（Windows PC）

https://jongevo.enish.com/pcplay

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/3697720/



■ 雀エボライブ

タイトル：雀エボライブ

スマートフォン：https://jongevo.go.link/1tQNg

ゲーム公式Windows PC：https://jongevo.enish.com/pcplay

ゲーム公式Steamストア：https://store.steampowered.com/app/3697720/

ゲームアプリ公式WEBサイト：http://jongevo.enish.com/

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/jongevolive

ゲーム公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@jongevolive

対応OS：iOS / Android / PC / Steam

利用料金：基本プレイ無料 / アイテム課金制

著作権表記：(C)enish, Inc.

■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営