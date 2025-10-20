“1g＝1円”で着物が買える！リユース着物ブランド『1円着物wargo』、国分寺マルイに期間限定出店【10/22～11/24】

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、かんざしや箸、和傘等の和小物ブランドの専門店を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2025年10月22日（水）～11月24日（月・祝）の期間、国分寺マルイにて着物ブランド『１円着物Wargo』のポップアップストアを開催いたします。

前回開催時の画像

毎回ご好評いただいている『1円着物wargo』が、国分寺マルイに再登場いたします。

『1円着物wargo』は、着物の種類や素材に関係なく、すべての着物を“1g＝1円”というユニークな

販売方法で展開するリユース着物ブランドです。

独自の仕入れルートにより、圧倒的な商品数と豊富なバリエーションを実現。

会場には、着物1000点以上・帯300本以上・バッグ200点以上をご用意し、皆様をお迎えします。

また、帯・バッグは税込990円の均一価格でご提供。

シンプルで分かりやすい価格設定で、初めての方でも気軽にお買い物をお楽しみいただけます。

さらに今回は、国分寺マルイ再出店を記念して、特別企画「1g＝0.5円コーナー」が登場。

人気の羽織りも数量限定でラインナップ予定です。

商品は定期的に入荷・入れ替えを行うため、1週間のうちにも新しい着物との出会いを

お楽しみいただけます。

『1円着物wargo』の着物は、着用用としてはもちろん、バッグや小物作りなど

リメイク素材としても人気。

リユース文化を通じて、伝統の“和”を身近に感じていただける催しです。

ぜひこの機会に、他にはない一点ものや掘り出し物を探しにお越しください。

前回開催時の画像

■ 開催概要

開催期間：2025年10月22日（水）～2025年11月24日（月・祝）

開催場所：国分寺マルイ 5F イベントスペース

〒185-0021 東京都国分寺市南町3-20-3

営業時間：10:00～20:00（国分寺マルイの営業時間に準ずる）

出品点数：着物 約500点以上、帯・バッグなど約200点以上

※商品はすべてリユース品のため、状態・サイズは一点ごとに異なります。

『1円着物wargo』では、1g＝1円で着物を購入できます。普段使いの小紋からフォーマルな訪問着、留袖、振袖まで幅広く揃え、サイズや重さもご自身で計測可能です。週3回の新着入荷があり、何度ご来店いただいてもお楽しみいただける環境です。また、着物小物も豊富に取り揃えており、均一価格でお得にお買い求めいただけます。名古屋帯や袋帯、バッグ、かんざしも豊富で、パーティー用から普段使いまで幅広く選べます。（※着物／帯／バック／かんざしは中古品となります）

公式SNS（Instagram）https://www.instagram.com/1yenkimonowargo/

【株式会社和心について】

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』の和小物やアクセサリー、雑貨等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

■会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数 ： 147名（2024年12月時点）

資 本 金： 949,567,892円（資本準備金を含む）

事 業 内 容 ： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、

Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/