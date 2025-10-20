マイプロテイン、美と健康のための「ソイ&コラーゲン プロテイン」をリニューアル発売開始

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、「ソイ＆コラーゲン プロテイン」を10月20日(月)よりリニューアル発売開始いたしました。

ソイ＆コラーゲン プロテイン

【「ソイ＆コラーゲン プロテイン」について】

「ソイ＆コラーゲン プロテイン」は、大豆とコラーゲン由来のたんぱく質を配合した美容にも身体にも嬉しいプロテインです。ビタミン・ミネラルも配合されていて、１杯でさまざまな栄養が補給できます。リニューアルしたミルクティーと新フレーバーの黒糖きなこの2種類のフレーバーをご用意。サイズも1kgに加え、お試し頂きやすい、250gが新登場。「美は内側から。」日々をより美しく健やかに楽しむために。ソイ＆コラーゲン プロテインで、理想の自分に一歩近づきませんか。

商品特徴、商品詳細は下記よりご確認ください。

【商品特徴】

- 1食あたり大豆とコラーゲン由来がメインのたんぱく質を15g含有*- 1食あたりコラーゲン4.1g含有*- ビタミン・ミネラル23種類配合**ミルクティーフレーバー1食(22g)あたり

【商品詳細】

商品名： ソイ＆コラーゲン プロテイン（ミルクティーフレーバー、黒糖きなこフレーバー）

内容量：250g/1kg

価格：2,090円/ 5,290円（税込）



【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://bit.ly/4n6Uxou

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/