沖縄・石垣島で響く、特別なハロウィンジャズナイト！【2025年10月30日（木）開催】

シマダグループ株式会社

シマダグループの一社であるタイム・アロー八重山株式会社（沖縄県石垣市、代表取締役：中川和紀）は、石垣島の文化とアートの発信拠点である「石垣島ホテルククル」1階の「蔵元SAKE & GALLERY」にて、2025年10月30日（木）17:00より、一夜限りのスペシャルイベント「ハロウィンジャズナイト」を開催いたします。日本のジャズ界を代表するサックス奏者・三四朗氏と、石垣島を拠点に活躍する地元ミュージシャン「まかちょーけーボーイズ」、ピアニストの天願チアゴ氏が共演し、石垣島のハロウィンの夜を彩る、忘れられない音楽体験をお届けします。

このイベントは、石垣島の多様な文化と音楽を融合させ、地域住民の皆様や観光客の方々に、心豊かな「いい時間（とき）」を提供したいというシマダグループの想いを形にするものです。仮装してご来場の方には特典もご用意し、五感で楽しむハロウィンナイトを演出いたします。

■ハロウィンジャズナイト イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/267_1_ef8ab0e3d6ea7eccd15aa7c4133a62aa.jpg?v=202510210956 ]

＝出演者プロフィール＝

三四朗（Saxophone)三四朗 Sanshiro

バークリー音楽院卒業。N.Y.を拠点に

ボストン、パリ、ロンドンなどでストリー

トパフォーマンスを展開。無国籍グルー

プ「TAO」は日本でのワールドミュー

ジックブームに火をつける。国際色豊か

な感性で、異種芸術の混合や新しいメ

ディアにも挑戦し続けている。

櫻島克哉（Bass）、玉城裕貴 (Drums)、喜舎場ひでお（ Guitar） 玉盛邦則(Trumpet)。まかちょーけーボーイズ（MCKBOYS）

櫻島克哉（Bass）、玉城裕貴 (Drums)、

喜舎場ひでお（Guitar） 玉盛邦則

(Trumpet)。ルーツミュージック、ジャ

ズ、ヒップホップ、ロック、ワールドミュー

ジックをバックグラウンドに持つ個性派

4人が、独自のテイストを織り交ぜたグッ

ドミュージックを放つ。

天願チアゴ(Piano)天願チアゴ Tiago Tengan

ブラジル出身。音楽大学で指揮法を専攻。ブラジ

ル音楽を広めるために渡日。現在は石垣島在住の

ピアニストとして、石垣島や那覇のバーで演奏する

ほか、ブラジル音楽のライブ活動を行っている。

■ハロウィンをさらに楽しむ！仮装特典

当日、仮装してご来場いただいた方には、ドリンクを1杯プレゼントいたします。さらに、イベントを彩る素敵な仮装をされた方には「ベストドレッサー賞」を選出し、ささやかながら賞品を贈呈いたします。ぜひ、思い思いの仮装で会場にお越しください。

■【出演者募集】

音楽・ダンス・展示など幅広いジャンルで石垣島を舞台に表現したい出演者を募集します。蔵元SAKE＆GALLERYでは、芸術活動を行う皆様に演奏や展示の場を無償で提供し、アーティストを支援していきたいと考えています。音楽、展示、イベントなどジャンルは問わず特技を活かし、表現したい方を募集しています。

応募フォームや詳細はこちらよりご覧ください。

https://www.kura-sakegallery.com/post/【アーティスト応募フォーム】(https://www.kura-sakegallery.com/post/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E5%BF%9C%E5%8B%9F%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%91)

■石垣島ホテルククルについて

ホテルククル 外観ホテルククル ロビー

沖縄・石垣島の中心地に位置する美崎町。石垣島ホテルククルは、この地で既存ホテルをリノベーションし誕生しました。ホテル名「ククル」は沖縄の方言で「心」を意味し、お客様同士、そしてお客様とスタッフとの間に「心」温まる交流が生まれることを願っています。館内はナチュラルテイストの家具と石垣島の豊かな自然を融合させたオブジェで、心地よい空間を演出。1階には本イベントの会場でもある「蔵元 SAKE & GALLERY(https://www.kura-sakegallery.com/)」を、4階には企業主導型保育園「ひばりの保育 石垣のいえ(https://hibari-hoiku.jp/ishigaki/)」を併設し、地域の皆様にも開かれた施設を目指しています。

蔵元 SAKE＆GALLERYひばりの保育 石垣のいえ

＜ホテル概要＞

電話番号：0980-82-3380

所在地：〒907-0012 沖縄県石垣市美崎町8-1

アクセス：バスターミナルから徒歩1分、石垣港離島ターミナルから徒歩4分

運営会社：タイム・アロー八重山株式会社

客室数：45室

公式サイト：https://www.cucule.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hotel_cucule/

シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年に世田谷区で一軒の精米店として創業いたしました。現在は、飲食事業、不動産・建築事業、介護事業、ホテル事業、保育事業、旅行事業、酒造事業など、お客様の人生に寄り添い、豊かで「いい時間（とき）」を提供することを目指し、幅広い事業を展開しております。

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/

seven x seven 石垣（運営受託）bar hotel箱根香山葉山うみのホテルその他のシマダグループのホテルはこちら :https://shimadahouse.co.jp/business/hotel