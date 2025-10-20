『ドルフィンウェーブ』より、「キャラファイングラフ オーバレイVer.」が発売決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、『ドルフィンウェーブ』より「キャラファイングラフ オーバレイVer.」を発売いたします。
さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。
▼ドルフィンウェーブ キャラファイングラフ オーバレイVer.
『ドルフィンウェーブ』よりキャラファイングラフが登場！
オーバーレイ仕様の奥行きのある多層構造デザイン。
▽祝！Half Anniversary!!
▽メイド姉妹のお給仕タイム！
▽水飛沫がキラめいて
▽クールなモデルのバカンス？
▽愛と閃きの直感
▽桃源郷の閨
＜商品詳細＞
【価格】各16,500円(税込）
【種類】全6種
【サイズ(約)】画サイズA4 額縁 W403×H316×厚さ22mm
【材質・仕様等】木、アクリル、紙、金属
【発売・販売元】システムサービス株式会社
ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。
【予約受付期間】2025年10月20日(月)～2025年11月10日(月)まで
【お届け時期】2025年12月下旬頃より順次発送
■発売記念キャンペーン
『ドルフィンウェーブ』新商品「キャラファイングラフ オーバレイVer.」の予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。
参加された方の中から抽選で2名様に「キャラファイングラフ」をプレゼントいたします。
＜開催期間＞
～2025年10月27日(月)まで
＜参加方法＞
１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー
２.該当の投稿をリポスト（RT）
※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。
■著作権表記
(C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.
■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」
https://fanema.jp/
■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」
https://twitter.com/Fanema_Official
※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。