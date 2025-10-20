河合郁人さんが「ボル恋アンバサダー」に就任！10月20日（月）よりアンバサダー就任記念企画＆2026年1月よりコラボ開催

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中の「ボル恋」シリーズのアンバサダーに河合郁人さんが就任することをお知らせいたします。

「ボル恋」は、現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称で、現在100タイトル以上を配信しております。

この度、河合郁人さんが「ボル恋」シリーズのアンバサダーに就任することが決定いたしました。10月20日(月)に開催された河合さんのバースデーイベント「超・質疑応答2～誕生祭～」にて正式に発表しております。

2026年1月より「ボル恋」シリーズとのコラボレーション企画を実施いたします。河合さんが登場する特別ストーリーイベントの開催や、河合さんが考案したコーディネートを着せ替えアバターとして配信予定です。また、現在アンバサダー就任を記念したキャンペーンを「ボル恋」シリーズの人気6タイトルにて開催しております。

当社はアンバサダーの河合郁人さんとともに「ボル恋」シリーズを一層盛り上げてまいりますので、今後の展開にぜひご期待ください。

河合郁人×ボル恋 コラボ特設サイト：https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/(https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/)

「ボルテージの恋愛ドラマシリーズ #ボル恋」公式X（＠volkoi_official）：https://x.com/volkoi_official(https://x.com/volkoi_official)

抜群のトークセンスなど、アイドルとしての枠におさまらない多彩な魅力で多くのファンを魅了し続ける河合さんを「ボル恋アンバサダー」にお迎えし、皆様に楽しんでいただける企画をお届けいたします。

まさか僕が恋愛ゲームのアンバサダーになれるとは思っていなかったので、このお話を聞いた時は本当に驚きましたが、何より嬉しい気持ちでいっぱいです。自分にとって新たなステージでのチャレンジ、精一杯楽しみます。

ボル恋ファンの皆さん、河合ファンの皆んなに今まで見たことのないカッコイイ河合郁人の姿を沢山見せますので、お楽しみに！！

河合郁人さん プロフィール

1987年10月20日生まれ

東京都出身 A型

STARTO ENTERTAINMENT所属

2022年～「サタデーファンキーズ」（岩手めんこいテレビ 毎週土曜10:50～）MC

2023年 YouTubeチャンネル「かわいたちチャンネル～Purple Rain～」と公式Instagramを開設

コラボ企画１. 「ボル恋」アプリに河合郁人さんが登場

河合郁人さんがボル恋シリーズ6作品に登場！

偽りから始まる真実の恋を描いたロングヒット作

『誓いのキスは突然に Love Ring』、戦国時代を舞台に乱世を生き抜く武将や忍との“命懸けの恋”が楽しめる『天下統一恋の乱 Love Ballad』、そして魔界に君臨する美しき王子たちがヒロインの唇に宿る“特別な魔力”を手に入れるべく甘い言葉で誘惑し奪い合う大人の異世界ファンタジー『魔界王子と魅惑のナイトメア』など、ボル恋シリーズの人気6作品に河合郁人さんが登場します。

コラボ期間中のみお楽しみいただける限定イベントストーリーのほか、河合郁人さんのイラストアバターやカードなど、ここでしか手に入らない特典を多数配信予定です。ぜひアプリをインストールして、2026年1月1日（木）から始まる特別コラボをお楽しみください。

※写真はイメージです。アプリではイラストにてお楽しみいただけます。

コラボ企画２. 河合郁人さん監修コーディネートアバター配信

河合郁人さんが考案した“デート服”コーディネートをアバター化。 華やかで上品なフェミニン系？それとも洗練されたエレガント系？

河合郁人さんのセンスが光る“本命デートスタイル”がどんな仕上がりか、配信当日までのお楽しみ。

ファン必見の限定アバターにぜひご期待ください。

※掲載の写真はイメージです。実際の配信内容とは異なる場合があります。

YouTubeチャンネル「かわいたちチャンネル～Purple Rain～」にてアンバサダー活動を追いかけた動画を配信予定

着せ替えアバター制作のためにロケを慣行。さらにプロモーション用の撮影やアプリに実装するボイス収録の様子なども「かわいたちチャンネル～Purple Rain～」で配信予定です。お楽しみに！

YouTubeチャンネル「かわいたちチャンネル～Purple Rain～」：https://www.youtube.com/@KAWAITACHI_CH(https://www.youtube.com/@KAWAITACHI_CH)

2025年12月12日(金)～全4回 順次配信予定

10月20日(月)よりアンバサダー就任記念特別アイテムプレゼント！

１.特別ちびカレアバター

コラボ対象「ボル恋」タイトルをインストールをして、アプリにログインいただいた方全員に

特別ちびカレアバターをプレゼントいたします。

※既にインストールいただいている方は、

対象アプリにログインいただくことでお受け取りいただけます。

開催期間：

10月20日（月）～2026年2月28日（土）

２.ガチャが無料で回せるアイテム

毎日の胸きゅんが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）対象の「ボル恋」アプリを連携していただくと、アプリで使えるアイテムをプレゼントいたします。

※既に連携済みの方は対象外となります。

※アプリアイテムはおひとり様、各アプリ1回まで獲得いただけます。

VOLTAGEパスポート公式サイト：

https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)

開催期間：

10月20日（月）～2026年2月28日（土）

コラボ対象「ボル恋」タイトル

「鏡の中のプリンセス Love Palace」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「魔界王子と魅惑のナイトメア」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「天下統一恋の乱 Love Ballad」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「幕末維新 天翔ける‪恋‬」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「誓いのキスは突然に Love Ring」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 7.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

版権表記：

(C) 河合郁人

(C) Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)