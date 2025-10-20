モホドリ蒸溜研究所より、青森のりんごで熟成を重ねたアップルブランデー「LOVEVADOS 檎暁 3年」を数量限定発売 -- 青森のテロワールを映す36％アップルブランデー

有限会社サンアップル醸造ジャパン2025年10月23日(木) 全国販売開始「LOVEAVDOS 檎暁3年」

有限会社サンアップル醸造ジャパン (本社：青森県五所川原市大町508-5、代表取締役：木村愼一)は、自社および近隣農園の青森りんごのみで仕込み、7種の新樽原酒をブレンドして仕上げたアップルブランデー「LOVEVADOS 檎暁 3年」（アルコール分36％、500mL）を発売します。りんご由来のフルーティな香りに、樽由来のバニラや蜂蜜の層が折り重なる、端正で奥行きのある味わいが特長です。モホドリ蒸溜研究所オンラインショップ ( https://www.mohodori.shop(https://www.mohodori.shop/?pid=185945081)) 、モホドリ蒸溜研究所内ショップ等で購入可能です。

LOVEVADOS 檎暁 3年 - あかつき -

「青森のテロワールを蒸溜酒で伝える、りんご産業の循環に貢献する」という開発理念に基づき設計した「LOVEVADOS 檎暁 3年（あかつき）」は、2022年に歩みを開始しました。蒸溜2年目の、まだ粗さを残す原酒が3年の熟成を経て丸みと気品を帯びていく、この“未熟から円熟へ”の過程を、夜明けを意味する「暁」に重ね、一本に結実させています。

モホドリ蒸溜研究所 (LOVEVADOS 檎暁 3年 - あかつき - / 500mL)

モホドリ蒸溜研究所 (カクテル)

「LOVEVADOS 檎暁 3年（あかつき）」は、

クラフトスピリッツ愛好家やギフト需要、

飲食店・バーのプレミアムラインのニーズに

応えた商品です。

背 景

りんご産地ならではの蒸溜酒を通じて、地域の果樹農業を次世代へつなぐこと。

モホドリ蒸溜研究所は“りんご農家が手がける蒸溜所”として、青森県産りんごを原料に、世界遺産・白神山地由来の天然酵母で発酵し、岩木山の伏流水（軟水）で仕上げます。雪と寒暖差がもたらす青森の気候風土、多様なりんご品種の個性を映し出す一本に。蒸溜後の残渣は堆肥として畑へ循環させ、土を育て、次のりんごづくりへと還します。

製 法・ブレンド

モホドリ蒸溜研究所 (自社農園りんご収穫)

原料：青森県産りんご100％

（自社および近隣農園）

発酵：世界遺産・白神山地由来の天然酵母を使用

割水：岩木山の伏流水（軟水）

熟成：種類の違うフレンチオーク6種類

（焼き違い、スチーム等）、アカシア等の

計7種の新樽で各3年熟成後ブレンド

度数：36％（味わいの均衡を狙った調整）

モホドリ蒸溜研究所 (樽貯蔵庫)モホドリ蒸溜研究所 (りんご園)モホドリ蒸溜研究所 (白神山地)モホドリ蒸溜研究所 (岩木山伏流水)テイスティングノート

グラスに注いで数分、りんごや洋ナシ、アプリコットの果実香。次第にバニラ、カラメル、アカシアの花のニュアンスが蜂蜜の風味が立ち上がり、口中ではやわらかなアタックから、果実の甘みと樽由来の香ばしさが重なります。余韻は長く、上質な滑らかさに。

ペアリング／飲み方モホドリ蒸溜研究所 (ロック)モホドリ蒸溜研究所 (ハイボール)

飲み方：ストレート12～16℃ ／ ロック ／ トワイスアップ ／ ハイボール（1:2～3）

ペアリング：ビターチョコ、タルトタタン、ブルーチーズ、生ハム、燻製ナッツ。

商 品 詳 細

商品名：LOVEVADOS 檎暁 3年（読み：あかつき）

品 目：ブランデー（アップルブランデー）

内容量：500mL

アルコール分：36％

参考小売価格（上代）：9,800円 (税抜) ／ 10,780円（税込）

出荷開始：2025年10月23日（木）（リードタイム目安：3日）

入数：6本／ケース

JAN：4589810633036

ITF：なし

製造者：有限会社サンアップル醸造ジャパン (モホドリ蒸溜研究所)

青森県五所川原市

20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

妊娠中・授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

保存中に澱が生じる場合がありますが、果実由来成分のため品質には問題ありません。

販売チャネル

自社オンラインショップ( https://www.mohodori.shop) 、モホドリ蒸溜研究所内店舗、

および一部取扱店にて順次販売予定。

会社概要

有限会社サンアップル醸造ジャパン (モホドリ蒸溜研究所)は、青森のりんごを核に、規格外果実を活かしたフルーツブランデー、リキュール等、りんごに特化した商品を展開。集荷→蒸留→堆肥化の循環を整え、規格・トレサビリティ・熟成設計を構築し、青森の観光・教育・輸出までつなぎ、“捨てない価値”を地域で広げたいと考えています。

会社名：有限会社サンアップル醸造ジャパン

蒸溜所名 : モホドリ蒸溜研究所

所在地：〒037-0063 青森県五所川原市大間508-5

事業内容：アップルブランデー等の製造・販売、工場見学ツアーの運営

公式サイト：https://mohodori.com

工場見学申込：https://mohodori.com/factory-tour/

TEL：0173-23-5805 FAX：0173-23-5806

モホドリ蒸溜研究所 (自社りんご園)モホドリ蒸溜研究所 (外観)モホドリ蒸溜研究所 (蒸留機)

モホドリ蒸溜研究所コメント

モホドリ蒸溜研究所 (スタッフ一同)

年という時間は、私たちの未熟さが熟成に育てられた証でもあります。青森のりんご・白神の酵母・岩木山の水という土地の恵みを、一滴ずつ樽の中で重ねました。「檎暁3年」は、地域の果実を更なる価値へと変え、小さな蒸溜所の挑戦を形にした一本です。グラスに注いだ瞬間の果実の明るさ、時間とともに立ち上がる樽の陰影、飲み終えた後に残る静かな余韻まで、青森の風景を感じていただけたら嬉しいです。この一本が、次の世代の農とものづくりへ続く“はじまりのあかつき”になることを願っています。