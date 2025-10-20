ティンバーランドと吉祥寺の名店『ジ・アパートメント』の第4弾別注が登場！

VFジャパン株式会社ティンバーランド（TImberland）は、東京・吉祥寺の人気セレクトショップ『ジ・アパートメント（the Apartment）』との第4弾となる別注フットウェアを発売いたします。

約8カ月ぶりとなる今回の別注は、1990年代のティンバーランドを代表するアイコンブーツ“モック トゥ（MOC TOE）”をベースモデルに、素材やディテールのアップグレードを施しました。全体をブラックとクリームのコンビネーションカラーに仕上げ、アッパーのメイン素材に独特なシボ感のブラックレザーを採用しながら、バンプとシュータンの一部をハラコ素材に変更し、サイドパネルには毛足の短い上質なカウスエードを用いることで、無骨さと上品さが共存する1足に仕上げています。さらに、ライニングとインソールをボア仕様とすることで快適な履き心地と保温性を実現し、付属するアッパーと同素材のハングタグには両者のロゴを型押ししました。なお、オリジナルモデルの“モック トゥ”とは異なり、今作はGORE-TEX機能が搭載されておりませんのでご注意ください。

キービジュアルは、アメリカ・ニューヨーク州中部に位置するキャッツキル山地の広大な自然を舞台に、TVプロデューサーなどで活躍する上出遼平氏をモデルに起用し、フライフィッシングに興じる姿を捉えています。

ティンバーランドと『ジ・アパートメント』の第4弾別注 “モックトゥ ミッド”の価格は35,200円(税込)で、10月25日（土）に『ジ・アパートメント』にて先行発売後、11月7日(金)より東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ（Timberland Boutique Tokyo）』でも限定販売いたします。また、発売を記念したポップアップストアを東京・吉祥寺で10月25日(土)に開催。今作の展示に加え、店内をキービジュアルで彩るなどスペシャルな空間を予定しておりますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■「the Apartment」との別注“モックトゥ ミッド”詳細(https://www.timberland.co.jp/news-251025_the-apartment.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fw25_theapartment)はこちらから。

「Timberland × the Apartment 」

ヘリテージ モックトゥ ミッド

35,200円(税込)

＜取り扱い店舗＞

10月25日（土）： the Apartment

11月7日（金）：Timberland Boutique Tokyo

ティンバーランドでの販売は事前抽選での販売となります。詳細は10月28日(火)よりオフィシャルサイトにて。

＜ティンバーランドについて＞

1973年創業のティンバーランドは、米国ニューハンプシャー州ストラザムに本社を構えるグローバルなアウトドアライフスタイルブランド。ニューイングランドの厳しい自然の中で働く人々のためにデザインされたオリジナル イエローブーツで世界的な知名度を持ち、現在では、スタイルにこだわるだけでなく、アウトドアを楽しみながら、自然をしっかりと守っていくという意思を持つすべての人々に、上質なフットウェア、アパレル、アクセサリーのフルコレクションを提案しています。

＜ジ・アパートメント（the Apartment）について＞

オーナーの大橋高歩氏が、ニューヨークのストリートカルチャーと密接にリンクしたファッションを提案するセレクトショップとして2009年に吉祥寺にオープン。ローカルに根を張りグローバルに発信するスタイルで、東京の中心から離れた小さな店ながら様々なブランドとのコラボも毎回話題を呼び、国内外のデザイナーやファッション関係者が足を運ぶ。