彼女は言う。 『私の黒歴史絶対に見ないでください』――！！『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』電子先行配信開始！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』を2025年10月31日に発売いたします。
発売を記念し、BOOK☆WALKERにて、先行配信記念キャンペーンを実施いたします。
コミックライド作品を最大50％OFFでお楽しみいただけます。
先行配信プラットフォーム：BOOK☆WALKER
https://bookwalker.jp/campaign/44386/(https://bookwalker.jp/campaign/44386/)
キャンペーン期間：～2025年10月30日まで
対象作品：
『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!?』
『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです』
『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』
『レベル1から始まる召喚無双』
『はじまりの町の育て屋さん～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します～』
『突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～』
『異世界転移したら愛犬が最強になりました ～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～』
『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する』
書籍情報
聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：久保田美冬 ／原作：青季ふゆ ／キャラクター原案：ボダックス
発売日：2025年10月31日
ISBN：9784867168622
https://release.comicride.jp/comics/book/1983
WEBコミック誌「コミックライド2025年3月号～9月号」同単話版1話～6話を収録しています。
あらすじ
彼女は言う。 『私の黒歴史絶対に見ないでください』――！！
男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、
この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。
それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。
そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、
奇跡のような力で人々を癒し、
誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。
聖女様になれば自分にも友達ができる――。
年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に
胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。
それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。
友達０人！自己肯定感０％！！
攻撃魔法以外オール０点のポンコツ少女が巻き起こす
最強伝説、その始まりの物語――！
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/559b89c0a7d65
ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC １
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：福部たけい ／原作：デンセン ／キャラクター原案：ごろー＊
ISBN：9784867168097
https://release.comicride.jp/comics/book/1933
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/29d7eb129245f
「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい THE COMIC 7
定価：748円 （本体68円＋税10%）
漫画：南方純 ／原作：kiki ／キャラクター原案：キンタ
ISBN：9784867167519
https://release.comicride.jp/comics/book/1862
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/cd3923d42469a
レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 7
定価：748円 （本体68円＋税10%）
漫画：七桃りお ／原作：白石 新 ／キャラクター原案：夕薙
ISBN：9784867167793
https://release.comicride.jp/comics/book/1898
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/10b98f645f175
はじまりの町の育て屋さん ～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します ～ THE COMIC ２
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：榊 ／原作：万野みずき ／キャラクター原案：大空若葉
ISBN：9784867167809
https://release.comicride.jp/comics/book/1899
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/a2cc66ecd4884
突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～ THE COMIC 5
定価：748円 （本体68円＋税10%）
漫画： 火事屋 ／原作：蛙田アメコ ／キャラクター原案：せんちゃ
ISBN：9784867164624
https://release.comicride.jp/comics/book/1569
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/fe291a37acfca
異世界転移したら愛犬が最強になりました～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～ THE COMIC 6
定価：792円 （本体720円＋税10%）
漫画：一花ハナ ／原作：龍央 ／キャラクター原案：りりんら
ISBN：9784867168202
https://release.comicride.jp/comics/book/1951
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/d55346e1c9b67
無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4
定価：748円 （本体68円＋税10%）
漫画： さらさみさ ／原作：桜霧琥珀 ／キャラクター原案：福きつね
ISBN：9784867167656
https://release.comicride.jp/comics/book/1883
試し読みはこちら！
https://comicride.jp/episodes/3f9c7661419a2
ライコミ
ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！
大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!
コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。
ライコミ：https://comicride.jp/
ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi
マイクロマガジン社
マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。
マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！