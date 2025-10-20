彼女は言う。 『私の黒歴史絶対に見ないでください』――！！『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』電子先行配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、月刊Webコミック誌「コミックライド」連載中のライドコミックス最新刊『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1』を2025年10月31日に発売いたします。

発売を記念し、BOOK☆WALKERにて、先行配信記念キャンペーンを実施いたします。

コミックライド作品を最大50％OFFでお楽しみいただけます。

先行配信プラットフォーム：BOOK☆WALKER

https://bookwalker.jp/campaign/44386/(https://bookwalker.jp/campaign/44386/)

キャンペーン期間：～2025年10月30日まで

対象作品：

『聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!?』

『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです』

『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』

『レベル1から始まる召喚無双』

『はじまりの町の育て屋さん～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します～』

『突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～』

『異世界転移したら愛犬が最強になりました ～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～』

『無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する』

書籍情報

聖女様になりたいのに攻撃魔法しか使えないんですけど!? THE COMIC 1

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：久保田美冬 ／原作：青季ふゆ ／キャラクター原案：ボダックス

発売日：2025年10月31日

ISBN：9784867168622

https://release.comicride.jp/comics/book/1983

WEBコミック誌「コミックライド2025年3月号～9月号」同単話版1話～6話を収録しています。

あらすじ

彼女は言う。 『私の黒歴史絶対に見ないでください』――！！

男が股座に宝剣を携えるように、女が胸に二つの果実を宿すように、

この世界には男女を分けるもう一つの垣根があった。



それは、男は攻撃魔法しか使えず、女は回復魔法しか使えないということ。



そんな世界に女として生まれたユフィ・アビシャスは、

奇跡のような力で人々を癒し、

誰からも愛される国の至宝『聖女』という存在に憧れた。



聖女様になれば自分にも友達ができる――。

年齢＝友達いない歴の彼女は、自分に宿る未知の力に

胸躍らせながら生まれて初めて魔法を使った。

それが、最強伝説の始まりになるとも知らずに――。



友達０人！自己肯定感０％！！

攻撃魔法以外オール０点のポンコツ少女が巻き起こす

最強伝説、その始まりの物語――！

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/559b89c0a7d65

ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC １

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：福部たけい ／原作：デンセン ／キャラクター原案：ごろー＊

ISBN：9784867168097

https://release.comicride.jp/comics/book/1933

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/29d7eb129245f

「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい THE COMIC 7

定価：748円 （本体68円＋税10%）

漫画：南方純 ／原作：kiki ／キャラクター原案：キンタ

ISBN：9784867167519

https://release.comicride.jp/comics/book/1862

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/cd3923d42469a

レベル１から始まる召喚無双 THE COMIC 7

定価：748円 （本体68円＋税10%）

漫画：七桃りお ／原作：白石 新 ／キャラクター原案：夕薙

ISBN：9784867167793

https://release.comicride.jp/comics/book/1898

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/10b98f645f175

はじまりの町の育て屋さん ～追放された万能育成師はポンコツ冒険者を覚醒させて最強スローライフを目指します ～ THE COMIC ２

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：榊 ／原作：万野みずき ／キャラクター原案：大空若葉

ISBN：9784867167809

https://release.comicride.jp/comics/book/1899

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/a2cc66ecd4884

突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記～かわいい娘、ほのぼのと人間界最強に育つ～ THE COMIC 5

定価：748円 （本体68円＋税10%）

漫画： 火事屋 ／原作：蛙田アメコ ／キャラクター原案：せんちゃ

ISBN：9784867164624

https://release.comicride.jp/comics/book/1569

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/fe291a37acfca

異世界転移したら愛犬が最強になりました～シルバーフェンリルと俺が異世界暮らしを始めたら～ THE COMIC 6

定価：792円 （本体720円＋税10%）

漫画：一花ハナ ／原作：龍央 ／キャラクター原案：りりんら

ISBN：9784867168202

https://release.comicride.jp/comics/book/1951

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/d55346e1c9b67

無能は不要と言われ『時計使い』の僕は職人ギルドから追い出されるも、ダンジョンの深部で真の力に覚醒する THE COMIC 4

定価：748円 （本体68円＋税10%）

漫画： さらさみさ ／原作：桜霧琥珀 ／キャラクター原案：福きつね

ISBN：9784867167656

https://release.comicride.jp/comics/book/1883

試し読みはこちら！

https://comicride.jp/episodes/3f9c7661419a2

ライコミ

ノッてるマンガが大集結！一歩先が見えるWEB雑誌！

大人気異世界系やアニメ化作品が盛りだくさん!!

コミックライドの作品は、マイクロマガジン社が誇る5大レーベルが集うマンガポータルサイト『ライコミ』でお読みいただけます。

ライコミ：https://comicride.jp/

ライコミ公式X：https://x.com/ride_comi

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

マイクロマガジン社公式YouTube：https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

公式YouTubeチャンネルでは、様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！