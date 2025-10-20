【ポケファスのせっそうない世界 in 大阪】10/22（水）～10/28（火）大阪高島屋　7階POP UP STATION【7F-1】初の大阪開催！

「ニャニワ」なにわのネコ　アクリル画

ポケファスのせっそうない世界　in 大阪


会期：10/22（水）～28（火）【最終日は午後6時閉場】


会場：大阪高島屋　7階POP UP STATION【7F-1】


クマ、ネコ、パンダ、レッサーパンダなど、様々なおとぼけ動物キャラクターの人間味あふれる、ユーモラスな表情や仕草が人気。


アクリル画作品をはじめ、今回唯一となる木彫り作品も登場。


またファンの方必見の貴重なアイデアメモを額装した「メモ作品」も初めて展示販売いたします。



「マッサージチェア２.」アクリル画

※作品はすべて会期終了後のお渡しとなりますので予めご了承ください。


※グッズの販売はございません。



ブランド名のpokefasu (ポケファス) とは poker face の書き間違いという設定。 なのでクールでないモノ作りをしている。