【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】＼野口観光グループ公式HP限定のNポイント／会員様向けご優待プランの新規販売開始のお知らせ。

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル


（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）




金の月　お料理一例

10月17日（金）より下記新規プランの販売を開始いたしました。


◆　Nポイント会員様必見！ポイント利用で特典付き　◆


Nポイントを使って予約するなら当プランがおすすめ！
ポイントの有効期限はチェックアウト日より2年間です。
失効してしまう前に、ぜひお得にご利用下さい。


■特典■
1）夕食時の乾杯ドリンク1杯（大人と小学生のお子様まで）
2）当日のお楽しみ！お土産（1室につき1個）
3）1室につき貸切風呂50分付



冬の露天風呂　イメージ

ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。


ご予約はこちらから


https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19956712(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19956712)