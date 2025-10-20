【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】＼野口観光グループ公式HP限定のNポイント／会員様向けご優待プランの新規販売開始のお知らせ。
野口観光マネジメント株式会社
金の月 お料理一例
Nポイントを使って予約するなら当プランがおすすめ！
■特典■
冬の露天風呂 イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
金の月 お料理一例
10月17日（金）より下記新規プランの販売を開始いたしました。
◆ Nポイント会員様必見！ポイント利用で特典付き ◆
Nポイントを使って予約するなら当プランがおすすめ！
ポイントの有効期限はチェックアウト日より2年間です。
失効してしまう前に、ぜひお得にご利用下さい。
■特典■
1）夕食時の乾杯ドリンク1杯（大人と小学生のお子様まで）
2）当日のお楽しみ！お土産（1室につき1個）
3）1室につき貸切風呂50分付
冬の露天風呂 イメージ
ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19956712(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19956712)