【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】＼野口観光グループ公式HP限定のNポイント／会員様向けご優待プランの新規販売開始のお知らせ。

（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）

金の月 お料理一例

10月17日（金）より下記新規プランの販売を開始いたしました。

◆ Nポイント会員様必見！ポイント利用で特典付き ◆

Nポイントを使って予約するなら当プランがおすすめ！

ポイントの有効期限はチェックアウト日より2年間です。

失効してしまう前に、ぜひお得にご利用下さい。

■特典■

1）夕食時の乾杯ドリンク1杯（大人と小学生のお子様まで）

2）当日のお楽しみ！お土産（1室につき1個）

3）1室につき貸切風呂50分付

冬の露天風呂 イメージ

ぜひ皆様のご予約をお待ちしております。

