2025パーソル クライマックスシリーズ パ 突破おめでとう　めざせ！日本一応援！セール　10月21日(火)・22日(水) 限定開催

嘉穂無線ホールディングス株式会社

北部九州・山口等に67店舗のホームセンター「グッデイ」を運営する株式会社グッデイ （本社：福岡市中央区 代表：柳瀬隆志） は、福岡ソフトバンクホークスの＜2025パーソル クライマックスシリーズ パ＞突破を記念して、『福岡ソフトバンクホークス めざせ！日本一応援！SALE』をグッデイ全65店舗にて10月21日(火)・22日(水)の2日間限定で開催いたします。

２日間限定開催のセールは、グッデイLINE公式アカウントに友だち登録後、お会計時にレジで会員証をご提示いただくと、お買い物合計金額より5％OFFとなります。当日であれば何度でも有効です（一部除外品有）。

グッデイ全65店舗にて開催

【福岡県】

西福岡店/東福岡店/桧原店/長尾店/南福岡店/姪浜店/伊都店/土井店/二日市店/太宰府店/須玖店/大野城店/古賀千鳥店/志免店/加布里店/甘木店/朝倉店/柳川店/大牟田南店/大牟田店/瀬高店/倉永店/八女店/筑後店/大川店/三潴店/久留米野中店/八幡東店/門司店/若松店/小倉北店/小倉南店/行橋店/豊前店/ひびきの店/遠賀店/中間店/八幡西店/直方店/若宮店/大隈店/庄内店/飯塚店

【佐賀県】

基山弥生が丘店/唐津店/牛津店/佐賀本庄店/上峰店/鳥栖店/伊万里店

【大分県】

別府店/中津店/日田店/宇佐北店/大在店/下郡店/中津大貞店

【熊本県】

菊池店/山鹿店/植木店/玉名店

【山口県】

山口小郡店/小野田店/宇部西店/長府店

※ Yahoo!店、楽天市場店は対象外

※ ５％OFF対象外商品・サービス

地域指定ゴミ袋・有料レジ袋・介護用品（非課税）・有料サービス（配達・工事・修理など）・TSマーク（自転車）・防犯 登録（自転車）・金券・書籍・酒類など及び単価税抜20円未満の商品も割引対象外

※ 一部、他の割引（値引きシールが貼られた商品など）・クーポン・グッデイVISAカード提示割引との併用は不可

※ LINE会員限定価格との併用可能。

※ 会員証の表示はグッデイLINE公式アカウントと友だち登録後に、プロフィールより友だち会員にご登録いただく必要がございます。

ホームセンターグッデイ について

北部九州・山口を中心に、福岡・大分・佐賀・熊本・山口等に67店舗のホームセンターを展開しているグッデイ。”家族でつくるいい一日”の企業理念のもとホームセンターの概念にとらわれずに様々な活動をしています。店舗では、園芸やDIY等の様々なワークショップを開催の他、子供のためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション」の開催等、<学べるホームセンター＞として商品だけなく体験や経験も数多く提供しています。

社 名 ： 株式会社グッデイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950年2月 （1978年グッデイ１号店 大野城店オープン）

資本金 ： 5千万円

事業内容： ホームセンターグッデイの経営

取扱商品： 日曜大工用品・植物・園芸・ペット用品・インテリア・エクステリア・家庭電化製品・カー用品・事務文具用品等

事業所 ： 福岡43店舗・大分7店舗・佐賀7店舗・熊本4店舗・山口4店舗・ EC2店 計67店舗

HPアドレス https://gooday.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社は、嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。

社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： １.子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業 ２.不動産事

業

HPアドレス https://kahomusen-holdings.co.jp/