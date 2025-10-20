【福岡ソフトバンクホークス】2025 パーソル クライマックスシリーズ パ 突破！～全員で、日本一へ！～

福岡ソフトバンクホークス株式会社(C) SoftBank HAWKS

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、本日10月20日（月）に2025 パーソル クライマックスシリーズ パ（以下、クライマックスシリーズ）ファイナルステージ第6戦で北海道日本ハムファイターズに勝利し、クライマックスシリーズを突破いたしました。

皆さまの熱いご声援、誠にありがとうございました。ファンの皆さまもチームに欠かせない大切なPS！として声援を送っていただいたことに感謝申し上げます。引き続きホークスは、10月25日（土）より開催される「SMBC日本シリーズ2025」に2年連続で出場し、5年ぶりの日本一を目指して全力で戦います。全員で、日本一へ！

また、本日よりファンの皆さまの熱いご声援に感謝して、さまざまなクライマックスシリーズ突破記念キャンペーンと、「クライマックスシリーズ突破記念グッズ」を発売いたします。

【クライマックスシリーズ突破記念グッズ（一例）】※価格は全て税込、画像は全てイメージ

本日より、クライマックスシリーズ突破記念グッズを、HAWKS STORE HOME、HAWKS公式オンラインストアにて受注販売します。

受注期間

HAWKS STORE HOME：10月20日（月）～10月26日（日）閉店まで

HAWKS公式オンラインストア：10月20日（月）～11月4日（火）13:00まで

選手着用モデルTシャツ（背番号あり 4,900円／背番号なし 4,400円）選手着用モデルキャップ 5,500円フェイスタオル 1,800円フォトフェイスタオル（全10選手） 1,800円

※HAWKS STORE HOMEでは一部在庫販売のアイテムもございます。

※受注商品に関するお届け日等の詳細はHAWKS STORE HOME、HAWKS公式オンラインストアにてご確認ください。

詳細情報はクライマックスシリーズ突破特設サイト(https://www.softbankhawks.co.jp/ex/champions/cs/)をご確認ください。