株式会社AItegrity、「Japan IT Week 秋 2025」に初出展

株式会社AItegrity（本社：埼玉県 代表取締役：多賀 太）は、2025年10月22日（水）から24日（金）まで幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】」に初出展いたします。ブース番号は A6-28。本展示会では、ERPソリューションのSAPとAI技術を掛け合わせた新しいサービスを紹介します。

https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/

※上記は昨年度の様子

AItegrityは、「高潔(Integrity)にAIを提供する」という理念のもと、AIコンサルティングと業務プロセス改革（BPR）を推進してきました。今回の展示では、AIを活用して企業の業務効率化を実現するソリューション群を展示し、特に中小企業の現場で実践可能なAI活用モデルを紹介します。

注目の新サービスとして、

・社内データを最大限活用する RAG（Retrieval-Augmented Generation）LLM サービス

・SAPの次世代の活用を実現するSAP × AIソリューションの紹介

・中小企業にとってクイックに価値享受が可能なRapid AIプログラム提供

を発表予定です。この仕組みにより、企業独自のドキュメントやナレッジを参照しながら、自然な会話形式で業務支援を行うことが可能になります。AItegrityはこの技術を中小企業でも導入しやすい形で提供し、AIによる“実効的なBPR”を真摯にサポートします。

また、初日の 10月22日（水）13:50～14:10 には、代表の多賀 太が登壇し、「AIが変える中小企業の業務改革 ～SAPと生成AIの融合がもたらす新しい経営スタイル～」をテーマに講演を行います。現場課題に寄り添いながら、AI導入を経営成果に結びつける具体的なステップをお伝えします。

株式会社AItegrityの強みは、AI・ERP・経営の3つの視点から企業変革を総合的に支援できることにあります。AI導入に関するご相談や具体的なデモをご希望の方は、ぜひ会場ブースにお立ち寄りください。詳細は公式サイトのお問い合わせページよりご連絡をお待ちしております。

https://www.aitegrity.co.jp/japan-it-week-%e7%a7%8b-2025-%e5%87%ba%e5%b1%95/