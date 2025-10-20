『ドルフィンウェーブ』 祝 3 周年！ドルフィンフェス UNISON ガチャ開催！無料 10 連フェスガチャキャンペーンも開催！

株式会社マーベラス

株式会社HONEY∞PARADE GAMES（代表取締役 三浦 徹朗/所在地：東京都品川区）は、爽快ジェットバトルゲーム『ドルフィンウェーブ』(以下：ドルウェブ)について、本日10月20日(月) にサービス開始から3周年を迎えたことをお知らせいたします。また3周年を記念した各種イベントやキャンペーンを開始いたします。

3周年記念PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wU-jfFb6V20 ]

◇「ドルフィンフェスUNISONガチャ(Blizzard)」開催！

▼「UR 永雪 氷織（KAZAMI SPUF-NH/ドルフィンフェス)」

▼「UR シュネー・ヴァイスベルグ（KAZAMI SPUF-SW/DFU）」

▼「UR 勝利への執念(ドルフィンフェス)」

10/20(月)より「ドルフィンフェスUNISONガチャ(Blizzard)」を開催いたします！

今回のガチャでは新衣装の「UR永雪 氷織（KAZAMI SPUF-NH /ドルフィンフェス) 」と「UR シュネー・ヴァイスベルグ（KAZAMI SPUF-SW /DFU）」、そしてLive2Dで動くURメモリーが新登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2025/10/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2025/11/10（月）13：59まで

※ドルフィンフェス限定の「UR 永雪 氷織（KAZAMI SPUF-NH/ドルフィンフェス)」、「UR シュネー・ヴァイスベルグ（KAZAMI SPUF-SW/DFU）」及び「UR 勝利への執念(ドルフィンフェス)」は以降のガチャにおいて再登場する事があります。

※期間は予告なく変更する場合があります。

◇「ドルフィンフェスUNISONガチャ(Gale)」開催！

▼「UR 相馬 颯（KAZAMI SPUF-SH/DFU)」

▼「UR 風見 エレン（KAZAMI SPUF-KE/ドルフィンフェス)」

▼「UR 準備は完璧！(ドルフィンフェス)」

10/20(月)より「ドルフィンフェスUNISONガチャ(Gale)」を開催いたします！

今回のガチャでは新衣装の「UR相馬 颯（KAZAMI SPUF-SH /DFU) 」と「UR 風見エレン（KAZAMI SPUF-KE/ドルフィンフェス）」、そしてLive2Dで動くURメモリーが新登場！

■開催期間およびガチャpt交換期間

2025/10/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2025/11/19（水）13：59まで

※ドルフィンフェス限定の「UR 相馬 颯（KAZAMI SPUF-SH/DFU)」、「UR 風見 エレン（KAZAMI SPUF-KE/ドルフィンフェス）」及び 「UR 準備は完璧！(ドルフィンフェス)」は以降のガチャにおいて再登場する事があります。

※期間は予告なく変更する場合があります

◇3周年記念キャンペーン開催！

3周年を記念した各種キャンペーンが開催中です。ログインするだけで豪華アイテムがGET出来るチャンスなので、まだドルウェブを遊んだことがない方もこの機会にぜひお楽しみください！

１. 1日1回無料10連フェスガチャ

ドルフィンウェーブ3周年を記念して「1日1回無料10連フェスガチャ」を開催いたします！

「1日1回無料10連フェスガチャ」ではドルフィンフェスのドルフィンやメモリーが登場します！毎日ガチャを引いて、新たなドルフィンやメモリーを入手しよう！

■開催期間

2025/10/20（月）メンテナンス終了後 ～ 2025/10/31（金）13：59まで

※期間は予告なく変更する場合があります。

※ドルフィン・メモリーの提供率は均一ではない場合がございます。

２. マリンストーン2000個を全員にプレゼント！

期間中ゲームにログインされた方全員にマリンストーン2000個をプレゼント！

■配布期間

2025/10/20（月）メンテナンス終了後

３. 3周年記念ログインボーナス

3周年記念ログインボーナスを開催します！今回のログインボーナスで毎日150個のマリンストーンが獲得できます！毎日ログインしてマリンストーンを獲得しましょう！

■開催期間

2025/10/21(火)4:00 ～ 2025/10/31（金）3：59まで

４. 3周年記念メモリー配布

記念メモリーが貰えるログインボーナスを開催！期間中ログインすると3周年を記念したイラストを使用したメモリーを合計5枚獲得できます。期間中にログインして記念メモリーをGETしよう！

■ログインボーナス開催期間

2025/10/21（火）4:00 ～ 2025/11/10（月）13：59まで

◇3周年記念アップデート実施！

１. 「UNISON SPスキル」追加！

新システム「UNISON SPスキル」が実装されます！パートナーとなる特定のドルフィンとUNIZON SPスキルを持っているドルフィンのSPスキルを連続して選択すると強力な合体技が発動します！

２. レベル上限解放！

コーチスキルとマシンそれぞれのレベル上限が解放されます！

３. 新マシン追加！

新たなマシン「ＢＲＩＺＥ」と「極皇‐KYOKKO」が登場します！

４. ボスバトル新難易度「ULTIMATE」追加！

常設のボスバトルに新難易度「ULTIMATE」が追加されます！

App Store(iOS版)URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1533946351

Google Play(Android版)URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hpgames.dolphin

DMM GAMES版URL

https://dmg-dolphin-wave.hpgames.jp

タイトル：ドルフィンウェーブ（#ドルウェブ）

配信日：配信中

ジャンル：爽快ジェットバトル

対応 OS：iOS / Android / Windows11（64bit）

企画：HONEY∞PARADE GAMES

開発：バレット

キャラクターデザイン：たくじ

権利表記: (C)Marvelous Inc. (C)HONEY PARADE GAMES Inc.

公式サイト：https://www.hpgames.jp/dolphin-wave/