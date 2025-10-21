







阪南大学（所在地：大阪府松原市、学長：平山 弘）とセブンパーク天美（運営：株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク）は地域連携事業の一環として、学生によるファッションショー「2025 HANNAN COLLECTION」（以下、本イベント）を開催。本イベントは今回で4回目を迎え、阪南大学の恒例行事として地域の皆さまにも親しまれている。

当日は、阪南大学の学生20名がモデルや司会を務め、セブンパーク天美内の各専門店と事前に打ち合わせを行い、選定した衣装を身にまとい、ランウェイを披露。観覧は無料。

本イベントは、阪南大学とセブンパーク天美が進める産学連携の一環として実施するもので、地域の活性化や地域貢献の場において、学生が教育・研究活動の成果を発揮し、地域とともに成長する機会を創出することを目的としている。

学生たちは、各専門店との打ち合わせや当日の演出準備など、企画から運営まで主体的に関わることで、ファッションビジネスやイベント運営に関する実践的な知識と発信力を養う。地域の方々に学びの成果を発信する本イベントは、教室での学びを社会とつなぐ貴重な機会となっている。

阪南大学とセブンパーク天美は、今後も協働を通じて学生の活躍の場を広げ、地域に開かれた学びの実現を目指していく。

開催概要

イベント名：2025 HANNAN COLLECTION

主催：阪南大学経営学部平山弘研究室

日時：2025年11月3日（祝・月） ①13:00～ ②15:00～（2ステージ）

※各回約30分／同じ内容となります。

場所：セブンパーク天美 1階AMAMI STADIUM

（〒580-0032 大阪府松原市天美東３丁目５００）

出演：阪南大学学生 20名

協力専門店：無印良品、Mac-House、COCA、 JEWELRY KANDA










