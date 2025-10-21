最新折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」などの新機種も対象！

「Samsung Week」

本日より最大10％割引キャンペーン開催

～ 期間中はSamsungオンラインショップにてリワードポイントUP！アクセサリーは同時購入で40％オフに ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、2025年10月21日(火)より、当社公式サイト「Samsungオンラインショップ」(https://www.samsung.com/jp/offer/)にて今回初めて割引対象となる最新折りたたみスマートフォンをはじめ、最新Galaxy AIに対応したSamsung Galaxy製品をおトクな価格でご購入いただける「Samsung Week」を開催いたします。開催期間は2025年10月21日(火)10：00 ～ 11月6日(木)9：59です。

なお、Galaxy Harajuku（東京・原宿）、Galaxy Studio Osaka（大阪・なんば）でも一部同様のキャンペーンを実施いたします※。お客様にご満足いただける高品質な製品を厳選いたしました。在庫に限りがありますので、ぜひこの機会にSamsung Galaxy製品をご検討ください。

※Galaxy HarajukuおよびGalaxy Studio Osakaの「Samsung Week」実施期間は2025年10月21日(火)営業開始から11月6日(木)営業終了までとなります。





■「Samsung Week」概要

開催期間：2025年10月21日(火) 10：00※ ～ 2025年11月6日(木) 9：59

※10：00より順次、割引価格表示に切り替わります。

キャンペーンページ：https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-week/

対象販路：Samsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer/)

Galaxy Harajuku(https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-harajuku/)

Galaxy Studio Osaka(https://www.samsung.com/jp/explore/galaxy-studio-osaka/)

■キャンペーン① 対象製品が期間中 最大10％オフ！

期間中にSamsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer/)、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaで下記対象製品を10％オフの価格でご購入いただけます。

＜対象製品＞

「Samsung Galaxy Z Fold7」 (256GB / 512GB / 1TB)

「Samsung Galaxy Z Flip7」 (256GB / 512GB)

「Samsung Galaxy S25 Ultra」 (256GB※ / 512GB / 1TB)

「Samsung Galaxy S25」 (256GB / 512GB)

「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」

「Samsung Galaxy Tab S11」

「Samsung Galaxy Tab S10 Ultra」

「Samsung Galaxy Tab S10+」

「Samsung Galaxy Tab S10 FE+」

「Samsung Galaxy Tab S10 FE」

「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」

「Samsung Galaxy Watch Ultra（2025）」

「Samsung Galaxy Watch8 Classic」

「Samsung Galaxy Watch8」

「Samsung Galaxy Buds3 Pro」

「Samsung Galaxy Buds3」

※Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)は9％OFFとなります。





■キャンペーン② 対象製品と同時購入でアクセサリーが40%オフに

期間中に上記対象製品をご購入の際、同時にアクセサリーをご購入いただくと、アクセサリーが40％オフ価格になります。

※対象製品とアクセサリーをカートに追加いただくと、自動で40％オフ価格が表示されます。

※40%オフの適用は端末本体1点につき、アクセサリー1点となります。複数台のご注文は別会計にてご注文下さい。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」のアクセサリーをご購入の際には専用バンドをお選びください。





■キャンペーン③ 還元されるリワードポイントが増額

Samsungオンラインショップ(https://www.samsung.com/jp/offer/)にて期間中に対象製品をご購入いただくと、リワードポイントを通常ポイントにプラスして還元いたします。リワードのランクによってポイント還元率（%）は異なります。詳細は以下の表をご確認ください。

※Galaxy HarajukuおよびGalaxy Studio Osakaではリワードポイント増額のキャンペーンは対象外となります。





＜ご注意＞

※キャンペーン対象製品は在庫限り、先着順となります。販売状況により完売の可能性がございます。

※同時購入された製品/特典は注文状況により別送となる場合があります。

※同時購入製品の特典金額は現金・おつりでの払い戻しをいたしません。

※Samsungリワードポイントの獲得にはSamsungリワードの登録が必要となります。詳細は

（https://www.samsung.com/jp/rewards/）からご確認ください。

※Samsungリワードポイントは製品をお受け取りいただいた翌日から約14日後(土日祝日を除く)に付与されます。

※キャンペーン内容は予告なしに変更する可能性があります。

※Samsungリワードポイントは、ポイント支払い・クーポン使用や同時購入割引を適用後の実質支払い額に対して付与されます。

※SamsungリワードポイントサービスはSamsungオンラインショップのみ対応しています。

※学生・教職員向け及びその他優待ショップは対象外です。

※他の特典・キャンペーンと併用できない可能性があります。

※キャンペーンに関する詳細なお問い合わせに関しましては、Samsungカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

■Samsung Educationショップでもさらにお買い得に！

Samsung Educationショップでは、Samsung Ｗeek期間中、学生・教職員のみなさま限定で通常の特別価格からさらにおトクにご購入いただけます。ぜひこの機会にご利用ください。

Samsung Educationショップ

https://www.samsung.com/jp/offer/samsung-education-store/

■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」

上記製品はGalaxy Care対象製品です。「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。

※製品により保証回数は異なります。

※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。

※詳細および対象製品はGalaxy Care公式 ページ（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Z Fold7」 詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-fold7/

「Samsung Galaxy Z Flip7」 詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」アクセサリー 詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?galaxy-z-fold7+galaxy-z-flip7

「Samsung Galaxy S25 Ultra」 詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s25-ultra/

「Samsung Galaxy S25」 詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s25/

「Samsung Galaxy S25 Ultra｜S25」アクセサリー 詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s25-ultra/accessories/

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s25/accessories/

対象の「Samsung Galaxy Watchシリーズ」 一覧

https://www.samsung.com/jp/watches/all-watches/?galaxy-watch-ultra+galaxy-watch-classic+galaxy-watch

「Samsung Galaxy Watchシリーズ」 アクセサリー 詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?watch-strap+galaxy-watch-ultra+galaxy-watch8

「Samsung Galaxy Tabシリーズ」 詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/all-tablets/

「Samsung Galaxy Tabシリーズ」アクセサリー 詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?galaxy-tab

対象の「Samsung Galaxy Budsシリーズ」 一覧

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/all-audio-sound/?galaxy-buds3-pro+galaxy-buds3

「Samsung Galaxy Budsシリーズ」 アクセサリー 詳細

https://www.samsung.com/jp/mobile-accessories/all-mobile-accessories/?buds-accessories

