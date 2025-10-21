トゥミ ホリデーシーズンに向けて「GIFT JOY」キャンペーンを発表





クラフトマンシップとディテールへのこだわりを体現した、洗練されたギフトコレクション

ニューヨーク, 2025年10月20日 /PRNewswire/ -- トラベル、ライフスタイルのインターナショナルリーディングブランド・トゥミは、思いやりのある贈り物と、時を超えて愛されるデザインを称える 「ギフト・ジョイ（Gift Joy）」キャンペーンを発表しま す。 究極のギフト・デスティネーションとして、ひとつひとつのディテールそのものが"贈り物"となる世界へと招待します。形が想いと出会い、すべての旅が"喜びの瞬間"から始まる場所です。季節のぬくもりと煌めきに包まれた"Gift Joy"は、ブランドを象徴する、"つながり"、"クラフトマンシップ"、"思いやり"の本質を反映しています。



Voyageur Celina Backpack in TUMI Red, Alpha Double Expansion Travel Satchel in Red and Black Colorway



創業50周年という節目の年を締めくくるにあたり、ブランドの歴史を象徴するカラーである〈ブラック〉と〈トゥミ レッド〉を通して、そのレガシーを讃えます。トゥミ レッドはブランドのシグネチャーカラーであり、"力強さ"と"揺るぎない信念"を象徴する永続的なシンボルです。この2色を纏ったAlpha、Alpha Bravo、Voyageur、19 Degree Aluminumといったブランドを代表するコレクションのそれぞれのスタイルは、トゥミの伝統を讃えるとともに、ブランドのさらなる進化を象徴しています。力強さとしなやかさを兼ね備えたそのカラーは、未来へと続く旅を鮮やかに彩ります。

〈レッド〉と〈ブラック〉の配色は、ブランドを象徴する代表的なスタイルにあしらわれており、洗練されたディテールと鮮やかなスタイルで登場します。注目のラインアップには、Voyageur「セリーナ」バックパック、Voyageur「セリーナ」ミニ・バックパック、Voyageur「デイ」トランク・クロスボディ、Voyageurジャスト・イン・ケース・トート、Alphaダブル・エクスパンション・サッチェル、Alpha Bravo「パッカブル」バックパックなどが揃い、いずれのアイテムも、トゥミならではの細部へのこだわりと機能美を兼ね備え、旅をより快適かつ上質にし、長く愛用できるデザインです。

クラフトマンシップを讃える中で、〈19 Degree Aluminum〉コレクションには、時を超えて愛されるデザインと洗練された上質感を備えた、特別なギフトに相応しいアイテムが揃います。インターナショナル・キャリーオンをはじめ、シガー・ケース、サングラス・ケース、コンパクト・ミラーなど、いずれのスタイルにもトゥミの精緻さと美への飽くなき追求が息づき、アートとデザイン両方の魅力を理解する人々のために丹念に作り上げられています。

「ホリデーシーズンには、大切な人の心に"本当の喜び"と"意味"をもたらすギフトを見つけることが好きなんです」と、トゥミのクリエイティブ・ディレクター、ヴィクター・サンズは語ります。「最高のギフトとは、日常の中に自然に溶け込み、仕事から旅、そして自宅まであらゆるシーンで寄り添ってくれるもの。そして、贈る喜びも、手にした後に使い続ける喜びも、どちらも感じられるものだと思います。」

男性用ギフトには、Arrivé〈アリーヴェ〉コレクションが際立った存在感を放ちます。「バーカー」ラージ・バックパックや「ラーソン」ミディアム・バックパックといったアイコニックなデザインは、カーボンファイバーの艶やかなディテールと、カーデザインに着想を得た精緻な造りが特徴です。

また、T Buckle Reversible Leather Beltのようなタイムレスなアクセサリーもラインアップ。スタイルと実用性のどちらも重視する方にふさわしいアイテムです。

女性用ギフトには、Olas〈オラス〉コレクションが、エレガントで軽やかなスタイルを表現します。モダンなデザインとタイムレスな洗練を融合させ、しなやかで上質な日常を演出します。

また、Agent〈エージェント〉コレクションは、仕事からプライベートまで、スタイルを自在に楽しむ女性のためにデザインされた、汎用性の高いラグジュアリーを体現。洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたスタイルが特徴です。

シックな美しさとリッチなレザーの質感が特徴のBelden〈ベルデン〉からは、ジュエリー・ケース、ジップ・アラウンド・パスポート・ケース、イヤバッド・チャームが登場。ホリデーシーズンを華やかに彩り、その輝きをシーズンを越えても長く楽しめるギフトアイテムです。

この季節、トゥミが大切にするのは「ディテールにこそ真のラグジュアリーが宿る」という信念を反映した、パーソナライゼーションとモノグラミングのサービスです。トラベル＆ライフスタイルアクセサリーに刻まれるイニシャルやデザインが、特別な思い出として長く残るアイテムへと昇華します。

そのひとつひとつの刻印には、持つ人の個性と想いが込められ、機能美に"パーソナルな物語"を添える仕上げとなります。まさに、その人の人生の旅に寄り添うように作られた、唯一無二の存在です。

新たな景色へ向かう旅も、大切な人と過ごすホリデーのひとときも、すべての旅はトゥミのギフトから始まります。

全国のトゥミストアおよびTUMI.comでコレクションをご覧いただけます。ぜひ @TUMITravel をフォローして、この季節のインスピレーションをお楽しみください。

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、www.tumi.comをご覧ください。トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

TUMIおよびTUMIロゴはTumi, Inc.の登録商標です。© 2025 Tumi, Inc.

TUMIメディア向け問い合わせ先

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Charming Ho | Charming.Ho@tumi.com



19 Degree Continental Expandable 4 Wheeled Carry-On in Black Textured



