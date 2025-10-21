楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア『心の瞳』（フルート、オーボエ、クラリネット、アルトサクソフォン、テナーサクソフォン、ユーフォニアム）&ピアノ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『独奏フルートとピアノのための「心の瞳」／坂本 九 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
（キー）A （難易度）中級
（投稿者コメント）
坂本九の遺作「心の瞳」を独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
独奏楽器によっては臨時記号の数が多くなってしまいますが、原曲イメージを大切にするため、敢えて原調と同じ in Aのままにしました。
尚、編曲・販売に際し、楽曲管理会社であります渡辺音楽出版様から音源による監修を頂いております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
また、同名編曲作品には、独奏フルート版、独奏オーボエ版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版、独奏テナーサクソフォン版、独奏ユーフォニアム版（いずれもピアノ伴奏付）があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=movTgb1q4q4
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1735
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏フルートとピアノのための「心の瞳」/坂本 九
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1500円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332215&id=bodyimage1】
『独奏オーボエとピアノのための「心の瞳」／坂本 九 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエとピアノ伴奏
（キー）A （難易度）中級
（投稿者コメント）
坂本九の遺作「心の瞳」を独奏オーボエとピアノ伴奏版にarrangeしました。
独奏楽器によっては臨時記号の数が多くなってしまいますが、原曲イメージを大切にするため、敢えて原調と同じ in Aのままにしました。
尚、編曲・販売に際し、楽曲管理会社であります渡辺音楽出版様から音源による監修を頂いております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
また、同名編曲作品には、独奏フルート版、独奏オーボエ版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版、独奏テナーサクソフォン版、独奏ユーフォニアム版（いずれもピアノ伴奏付）があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=fzW0Hiy5IMw
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1736
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏オーボエとピアノのための「心の瞳」/坂本 九
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1500円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332215&id=bodyimage2】
『独奏フルートとピアノのための「心の瞳」／坂本 九 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
（キー）A （難易度）中級
（投稿者コメント）
坂本九の遺作「心の瞳」を独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
独奏楽器によっては臨時記号の数が多くなってしまいますが、原曲イメージを大切にするため、敢えて原調と同じ in Aのままにしました。
尚、編曲・販売に際し、楽曲管理会社であります渡辺音楽出版様から音源による監修を頂いております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
また、同名編曲作品には、独奏フルート版、独奏オーボエ版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版、独奏テナーサクソフォン版、独奏ユーフォニアム版（いずれもピアノ伴奏付）があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=movTgb1q4q4
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1735
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏フルートとピアノのための「心の瞳」/坂本 九
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1500円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332215&id=bodyimage1】
『独奏オーボエとピアノのための「心の瞳」／坂本 九 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエとピアノ伴奏
（キー）A （難易度）中級
（投稿者コメント）
坂本九の遺作「心の瞳」を独奏オーボエとピアノ伴奏版にarrangeしました。
独奏楽器によっては臨時記号の数が多くなってしまいますが、原曲イメージを大切にするため、敢えて原調と同じ in Aのままにしました。
尚、編曲・販売に際し、楽曲管理会社であります渡辺音楽出版様から音源による監修を頂いております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
また、同名編曲作品には、独奏フルート版、独奏オーボエ版、独奏クラリネット版、独奏アルトサクソフォン版、独奏テナーサクソフォン版、独奏ユーフォニアム版（いずれもピアノ伴奏付）があります。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=fzW0Hiy5IMw
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1736
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏オーボエとピアノのための「心の瞳」/坂本 九
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1500円（税別） 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332215&id=bodyimage2】